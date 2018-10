Jako Babiš. ČSSD musí zapracovat na PR a marketingu, tvrdí Michal Hašek

„Jsem přesvědčen, že i v té minulé vládě, kde s námi byl Andrej Babiš, se tak trochu choval jako součást vlády a zároveň její velká opozice, on prostě perfektně marketingově prodával výsledky jejího vládnutí. To je něco, co nám nešlo,“ zmínil v Interview ČT24 Michal Hašek jednu z věcí, v nichž vidí kořeny neúspěchu ČSSD v posledních sněmovních volbách.

On sám to podle svých slov zpětně vytýkal premiéru Sobotkovi, přestože ho považuje za výborného administrátora země. „Byl výborný premiér (…), ale výsledky si prodal Andrej Babiš. A sociální demokracie by svou účastí v nynější vládě neměla být ta, kdo odpracuje problémy a priority, a pak si je prodá premiér Andrej Babiš a jeho hnutí ANO,“ vyslovil svou obavu k současnému angažmá ČSSD Hašek.

Je to podle něj věc, na které by měl předseda ČSSD Jan Hamáček pracovat. „Můj názor je ten, že musíme významně posílit naše zázemí, které se týká oblasti marketingu, PR a komunikace s voliči,“ dodal s důrazem na to, že nejde o pouhou komunikační strategii, ale že je nutné nejprve tvrdě pracovat a až výsledky této práce prodat.

Hra o návrat voliče

Ve vládě by se podle Haška měla ČSSD obrátit ke svým tradičním tématům, má ale za to, že už by se o programových základech sociální demokracie mělo přestat tolik mluvit a měly by se začít dělat. „Myslím si, že lidé nechtějí dál slyšet o tom, jestli v soc. dem. mluví ten nebo onen člověk, ale chtějí výsledky. Teprve výsledky voliče přesvědčí, aby se k nám vrátily,“ zdůraznil bývalý místopředseda ČSSD.