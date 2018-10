Zimolova platforma chce obměnit ministry za ČSSD. Hamáček to odmítl

Předseda ČSSD nevyloučil, že by o víkendu mohlo dojít i na hlasování o důvěře k němu. Jednoznačně to ovšem nepotvrdil. „Takovéto věci by měli první slyšet delegáti na ÚVV,“ míní. Konkrétní personální změny by ale výbor probírat neměl – to bude úkol až pro stranický sjezd v březnu příštího roku.