Osmadvacátého října věděl o vzniku Československa málokdo. Dav tehdy vyhlásil stát živelně

Čtyři politici Národního výboru jedou na pražské místodržitelství na Malé Straně. Místodržitel hrabě Max Julius Coudenhove je zrovna na cestě do Vídně. Jeho zástupce Jan Kosina je zmaten a politikům na zprávu o vyhlášení nového státu odpovídá, že se jejich autoritě nebude protivit. Ještě neodbilo poledne.

Další zastávkou mužů 28. října, jak se této skupině členů Národního výboru později bude říkat, je zemský sněm. Tam se setkávají se stejnou reakcí. Starý hrabě Vojtěch Schönborn v roli nejvyššího zemského maršálka ujišťuje, že bude autoritu nového státu respektovat.

Chtějí ještě nahlédnout do zasedacího sálu, kde očekávají brzké jednání nového československého sněmu. Místo důstojného prostoru vidí vojenský sklad potravin. „Po zemi se válely brambory a kroupy, na poslaneckých sedadlech stály pytle mouky, vzduch byl nasycen zápachem bramborů a vůní moučných výrobků,“ popisoval to později Rašín. Švehla žádá Schönborna, aby to dal do pořádku.