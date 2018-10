Zeman vyznamená i tenistu Radka Štěpánka. Některá jména ale stále budí spory

„Pan Krúpa? Znám lepší podnikatele v České republice, co by si to zasloužili. Musím mluvit s panem prezidentem, musím slyšet jeho argumenty,“ řekl v neděli premiér Andrej Babiš (ANO). A hned v pondělí zamířil za prezidentem, aby věc probrali. Ani jeden z politiků ale výsledky schůzky nekomentoval. Zeman už dříve uvedl, že Krúpa ocenění dostane za boj proti podnikateli Zdeňku Bakalovi.

Vedle Krúpy chce hlava státu udělit vyznamenání také bývalé šéfce Energetického regulačního úřadu Aleně Vitáskové, která podle něj bojuje proti takzvaným solárním baronům. To zase kritizuje například druhý nejvyšší ústavní činitel. „Paní Vitásková není můj šálek kávy, ale je to pravomoc pana prezidenta,“ podotkl předseda Senátu Milan Štěch (ČSSD).

Vitásková patří mezi Zemanovy podporovatele, v březnu se účastnila i koncertu na Pražském hradě pořádaném pro jeho sympatizanty u příležitosti jeho inaugurace.

A kritika se na prezidenta snesla i za záměr ocenit bývalou novinářku a do loňska poslankyni hnutí ANO Janu Lorencovou. Ta se v 90. letech věnovala rozkrývání kauzy lehkých topných olejů, v poslední době však proslula hlavně šířením smyšlených zpráv na sociálních sítích.