Zeman vyznamená učitelku, která zachránila čtyři děti před srážkou s autem

K incidentu došlo loni v polovině června na lesní cestě nedaleko Jívové. Na skupinku předškoláků, kteří byli na procházce, se zničehonic vyřítilo osobní auto jedoucí od Jívové na Dolany. Vůz vyjel ze silnice a pokračoval až na lesní cestu. Zatímco tři děti se učitelce podařilo dostat mimo dráhu vozidla, pětiletý chlapec se jí držel za ruku a nechtěl se pustit. Když je vůz zavalil, kryla dítě tak, aby se nepopálilo od podvozek auta.

Hoch vyvázl s lehčím poraněním, učitelku převezl vrtulník do nemocnice s popáleninami a zlomenou pánví. Nyní prezident Miloš Zeman oznámil, že Darinu Nešporovou ocení státním vyznamenáním, která se tradičně předávají 28. října ve Vladislavském sále. Letos bude ceremonie o to významnější, že Praha oslaví sto let od vzniku Československa.

Nešporová: Měl by to udělat každý

„Mezi vyznamenanými tak bude mít Olomouc svého zástupce. Neříkám jediného zástupce, ale na vaše přání i tuto zástupkyni,“ řekl Zeman při svém vystoupení na krajském zastupitelstvu.

„Potěšilo mě to a nevím, jestli si to úplně zasloužím. Myslím, že by to měl udělat každý člověk,“ reagovala na záměr Hradu sama Nešporová.

Nepůjde přitom o první ocenění, které za záchranu dětí dostane. Na jaře obdržela i Zlatý záchranářský kříž, loni v září při zasedání krajského zastupitelstva získala medaili za svou pohotovou záchranu dětí od hejtmana Ladislava Oklešťka (ANO). Podle jeho slov prokázala obrovské hrdinství a přístup, který by ji všichni mohli závidět.

„Těžko dokážeme vyhodnotit, jak bychom se my v takové situaci zachovali. Svědomí a rozum něco velí, ale co by velela poté skutečnost, to nikdo nedokáže vypredikovat, pokud by to nezažil na vlastní kůži,“ řekl Okleštěk.