Hamáček připustil korespondenční hlasování. „Ale u elektronických voleb bych byl velmi opatrný“

Ministr vnitra ale připomínal, že by se korespondenční volba týkala i Čechů, kteří třeba budou mít naplánovanou cestu nebo se jen nebudou v době voleb zdržovat v místě trvalého bydliště. „Teď si musí vyzvedávat voličský průkaz, potom v tom místě hledat volební místnost, takto by se to vyřešilo.“

Podle Hamáčka diskuze o zavedení korespondenční volby směřují k pozitivnímu závěru: „Bavíme se, jakou dát lhůtu – jestli to má být týden předem nebo 14 dní.“ Do konce roku by si měly politické strany říct, zda se na nějakých volebních změnách shodnou.

Riziko ovlivňování

Pavel Bělobrádek v Otázkách mluvil také o zavedení elektronické volby: „Já vím, že to není jednoduché, ale když zvládneme elektronické bankovnictví, kde jde o peníze, proč bychom nebyli schopni zvládnout volby.“

Ministr vnitra však varoval, že na to ještě nejsou naše systémy dostatečně odolné: „Vidíme, jaké jsou dnes možnosti zasahovat a ovlivňovat volby. V USA to ani nebyla elektronická volba, to byly pouze elektronické přístroje, které sčítaly hlasy, a stejně s tím byly problémy,“ připomínal Hamáček.

„Takže pokud nebudeme mít stoprocentní jistotu, že jsou systémy naprosto odolné, a cizí moc – bez toho, aniž bych někoho jmenoval – nám ty volby nemůže ovlivnit, tak bych byl velmi opatrný,“ dodával Hamáček. Řada států v poslední době viní z hackerských útoků Rusko.