Politici o mnichovské dohodě: Byla to zrada spojenců. Dnes jsme v jiné situaci

„Tak to v historii chodí, že se někdy ocitnete v situaci, že obstojíte lépe a někdy hůře. Jde o to, jak bychom se chovali dneska, kdyby k něčemu podobnému došlo,“ prohlásil předseda Senátu Milan Štěch (ČSSD) a dodal, že kroky tehdejších politků už vrátit nejde. „Ctím historiky a většina z nich se shoduje, že vzhledem k tomu, jaké územní požadavky vznášeli Maďaři a Poláci, by to nedopadlo dobře, kdybychom se bránili,“ řekl.

Z pohledu Miroslava Kalouska (TOP 09) byla problémem absence lídra. „Edvard Beneš jím nebyl a ani nikdo jiný. A bez lídra se v takové situaci bojovat nedá. Přál bych si, aby tu byl lídr, který by lidem řekl: ‚Já s vámi buď zvítězím, anebo zemřu.‘ Sice jsme byli ušetřeni válečných obětí z přímého konfliktu, nikoliv z teroru a holokaustu. Zklamání ze zrady podlomilo morálku národa, svým způsobem až do dnešních dnů,“ konstatoval.

Pro Vojtěcha Filipa (KSČM) je důležitým momentem, že i přes pocit zrady si řada lidí našla posléze způsob, jak bránit svou vlast. „Nesouhlasím s tím, že Češi ohnuli hřbet a že nedokázali ponížení z Mnichova překonat. Ať už to byli vojáci na západní nebo východní frontě, partyzáni, nebo vězni v koncentračních táborech,“ dodal Filip.

„Zejména pro vojenské složky byly mnichovské události velkou ranou, protože byly připraveny splnit svou přísahu. Pak ale přišly fáze druhé světové války a naši vojáci, a nejen oni, sehráli významnou úlohu v boji proti fašistickému Německu,“ připomněl Štěch.