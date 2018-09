Během komunálních voleb se bude hlasovat i o stavbě rozsáhlých hal a nákupu zámku

Liberec

1. Souhlasíte s tím, aby město upravilo tarif hromadné dopravy tak, aby děti ve věku do 15 let a senioři nad 65 let měli MHD nejpozději od 1. 1. 2019 zdarma?

2. Souhlasíte s tím, aby město Liberec učinilo veškeré možné kroky ve své samostatné působnosti k regulaci hazardu tak, aby v Liberci bylo do konce roku 2019 max. 7 míst s tzv. živou hrou?

3. Souhlasíte s tím, aby město do konce roku 2018 koupilo liberecký zámek a přilehlý zámecký park za cenu max. 96,5 mil. Kč?

4. Souhlasíte s tím, aby město obnovilo bývalý lesní amfiteátr v Lidových sadech?

5. Souhlasíte s tím, aby město vykoupilo od Povodí Labe hráz u Veseckého rybníku, tzv. Tajchu, a připravilo projekt citlivé revitalizace jeho okolí?