Život začíná po čtyřicítce. Řada známých politiků odstartovala svou kariéru v Senátu

Ačkoliv se Senátu často hanlivě přezdívá „odkladiště politiků“, v řadě případů slibná politická kariéra začala právě v horní komoře. A to přesto, že je úspěšný start v Senátu ztížen zákony: zatímco poslancem se člověk může stát už po dosažení 21 let, tak v případě senátorů stanoví zákon tuto hranici až na 40 let. I tak se ale od založení Senátu v roce 1996 našlo dost kandidátů, kteří po úspěšných volbách zamířili také do vlády či nejvyšších stranických pater.