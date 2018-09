Místo klasických věnců jen proutí a mechové korpusy. Kvůli suchu nebude dost chvojí

Pěstitelé získávají chvojí a klest na věnce jako vedlejší produkt při pěstování vánočních stromků. Jde o větve, které se musí ořezat, aby se stromky vešly do stojanů. Používají se i nepovedené stromky, které nejdou ani do prodeje. A právě pro české pěstitele vánočních stromků bylo letošní léto jedno z nejhorších. ČT to potvrdil místopředseda Sdružení pěstitelů vánočních stromků František Valdman.

Kvůli suchu stromy pravděpodobně nebudou tak košaté. Pěstitelé ale ještě doufají, že přijdou větší a dlouhodobější deště, aby se kvalita jehličnanů zlepšila. „Část některých našich stromů už můžeme prostříhávat, ale u některých druhů musíme ještě počkat na vydatnější deště. Především u jedlové klesti, tam opravdu čekáme na srážky. Ale záleží i na tom, jestli se stromy budou schopny ještě napít. S takovým suchem jsem se ještě nesetkal,“ poznamenal pěstitel Vladimír Janata.

Stromky porostou déle a zřejmě podraží

Sucho ale bude mít následky pro pěstitele i do budoucna. Stromy budou totiž muset růst alespoň o rok déle. „U nás podmínky nepřejí jedlím kavkazským. Počasí se odrazilo na smrku, ale právě i na jedli. Když to letos neporoste, tak tam už bude deficit. Místo sedmi se budou pěstovat osm až devět let. Pak stromky budou pravděpodobně i dražší,“ uvedl pěstitel Jiří Pexídr z Protivína: