Babiš označil debatu o sirotcích za kampaň. Podle Šojdrové má jít o děti od 10 do 17 let

Babiš dodal, že debata se netýká malých dětí, ale chlapců ve věku 12 až 17 let. Vyjádřil proto obavu, že návrh je pouhé „plácnutí do vody“.

Česko by podle ní přijetím sirotků ukázalo solidaritu při řešení migrační krize. Země se sice zapojila do řady akcí, chybí jim ale lidský aspekt, míní. „Mě mrzí, že se vytváří obraz, jako by Česká republika nebyla solidární, jako bychom nepomáhali a nechtěli pomáhat,“ řekla Šojdrová.

Šojdrová se ale nevzdává. „Obě dámy už zjistily, že taková iniciativa existuje. Já bych to nechala i na nich. Nabídnu jim, pokud by měly zájem, seznámit se s detaily případů,“ řekla europoslankyně.

Nemusely by tu být napořád, uklidňuje Šojdrová

Sejít se s ní ale chce premiér. Prý si vyslechne její názory a vysvětlení, o jak staré děti se jedná. „Já si myslím, že lidi, kteří mi to vyčítali, měli úplně jinou představu. Já si rád paní Šojdrovou vyslechnu,“ vzkázal Babiš.

Podle Šojdrové by to byla vláda, kdo by určil přesné parametry, koho a za jakých podmínek by země přijala. „Je to na České republice, které děti by si vybrala. Já jsem viděla děti ve věku od 10 do 17 let,“ upřesnila europoslankyně.

„Nejde o to, že by ty děti u nás musely být, zvláště třeba ty starší, napořád. Ale třeba jen na dobu nezbytně nutnou, kdy by jim byl poskytnut azyl,“ vysvětlila. Jako další alternativu zmínila udělení doplňkové ochrany.

Myšlenku podpořili někteří senátoři či iniciativa „Češi pomáhají“. Ta uvedla, že má seznam více než padesáti rodin, které by byly ochotny přijmout syrské sirotky. Další lidé nabízejí hlídání, doučování či odbornou psychologickou pomoc. Podle uskupení by bylo účelné uspořádat setkání zástupců vlády, opozice, odborníků i zástupců neziskových organizací. Diskutovat by měli o případných podmínkách přijetí.

Žádná žádost nepřišla

Vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD) zdůraznil, že neexistuje žádný konkrétní návrh. „Jsem přesvědčen, že Česká republika by zvládla postarat se o 50 dětí, které ztratily v důsledku války svoje rodiče, nicméně na stole není konkrétní projekt,“ řekl. Kdyby návrh přišel, musela by ho posoudit vláda.

Třeba Piráti by byli ochotni o malých dětech diskutovat, stejně jako ODS. „My jsme nebyli pro to, aby se sem migranti zvali. Ale nejsme ani pro to, aby se strašilo malými dětmi. Já v tom nevidím problém,“ uvedl Jakub Michálek (Piráti).

„Má to být jeden z parametrů, abychom věděli, jak se o tyto děti postarat. Pokud jsou to malé děti ve věku tří až čtyř let, tak potřebují jinou péči než větší děti,“ podotkla místopředsedkyně ODS Alexandra Udženija.