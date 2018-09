Rozkopané silnice komplikují dopravu i záchranářům, nemají uzavírky v navigaci

Téměř nekonečný příběh oprav D1 pokračuje. Ještě v neděli odpoledne stáli řidiči v koloně anebo jezdili na Vysočině v modernizovaném úseku u Velkého Meziříčí jediným pruhem. Omezení tam ale je plánované nejpozději do pondělní ranní dopravní špičky.

Dělníci ale stále pracují na stovkách dalších míst po celé zemi. Do zvlášť komplikovaných situací se tak často dostávali a dostávají záchranáři, kteří spěchají ke zraněným nebo k požárům. Rekordní množství uzavírek je nyní v Karlovarském kraji.

Navigace, které mají řidiči v sanitkách, uzavírky neukazují. Řidiči si je musí prostudovat při nástupu do služby. A to právě v těchto dnech není jednoduché. „V podstatě není město, kde by nebylo něco rozkopáno, něco se neopravovalo,“ uvedl vedoucí dispečer Správy a údržby silnic Karlovarského kraje Josef Bulka.

Silničáři využívají teplého počasí, aby byly opravy kvalitní. Většina by měla být hotova do 31. října. Do té doby musí být řidiči zvlášť opatrní.

Nezkušení šoféři letos zavinili 47 smrtelných nehod

A BESIP teď vyzval k opatrnosti hlavně mladé šoféry. V týdnu zveřejnil aktuální čísla: při nehodách, zaviněných právě mladými a nezkušenými řidiči, letos zemřelo 47 lidí – nejvíc dvanáct ve Středočeském kraji. Dalších skoro 230 bylo těžce zraněno. Statistika je ale mírně příznivější než loni touto dobou.

Věková skupina 18 až 24 let anebo lidé s kratší než pětiletou praxí patří i podle policie k těm nejrizikovějším. O uplynulém víkendu se v Česku poprvé konal výcvik zaměřený právě na tyhle řidiče. Přípravou na kritické situace prošly v Brně čtyři stovky mladých.