Babiš i Zeman kritizují hlasování o evropském řízení s Maďarskem

Babiš chce se zástupci ANO o jejich hlasování mluvit. Teličku a Ježka, kteří se s hnutím rozešli, označil za zrádce. Místopředseda EP Telička se proti Babišovým slovům ohradil a uvedl, že on se od programu ANO pro evropské volby neodchýlil. Ježek vyjádřil zděšení nad agresivní rétorikou, která se v Česku po hlasování EP objevila, zmínil výhrůžky konopným provazem.

Babiš považuje za zbytečné, že europoslanci hlasovali pro zahájení řízení s Maďarskem, když poslední slovo budou mít členské země EU. Evropa se podle něj nemá rozdělovat, problémy Unie jsou jinde, řešit by měla například brexit. Kritiku Maďarska a Polska, která řadu měsíců zaznívá kvůli údajnému porušování evropských hodnot, odmítl.

Hlasování kritizoval i prezident Miloš Zeman. „Je to nedostatek solidarity, v daném případě solidarity s Maďarskem,“ řekl v televizi Barrandov. Diskuse se kvůli postoji českých europoslanců strhla i ve sněmovně. Debata o Maďarsku začala, když někteří poslanci poukazovali na to, že čerpání evropských dotací by mohlo být podmíněno plněním podmínek právního státu.

Jan Skopeček (ODS) v této souvislosti označil za skandální hlasování některých českých europoslanců proti Maďarsku, jak uvedl, českému spojenci. Pirát Mikuláš Peksa na to reagoval, že je důležité, aby byla v členských zemích vláda práva dodržována. Maďarský ministerský předseda Viktor Orbán není spojenec všech, řekl.

Okamura: Je to fatální selhání hnutí ANO

Předseda sněmovny Radek Vondráček (ANO) se od hlasování europoslanců za ANO distancoval. Uvedl, že nemá informace o tom, že by konzultovali své stanovisko s vedením hnutí. „V době různých krizí, nejen těch migračních, Evropa potřebuje spíš respekt a důvěru mezi státy a dialog, a toto není nic jiného než prohlubování příkopů, které už existují,“ řekl.

Šéf hnutí SPD Tomio Okamura označil hlasování europoslanců za ANO za fatální selhání. Má ale, jak řekl, spíše podezření, že Babiš říká v Česku něco jiného, než co prosazuje v Bruselu. Babiš se debaty ve sněmovně neúčastnil. Předseda klubu STAN Jan Farský naopak hájil kladné hlasování stranického europoslance Stanislava Polčáka. „Hlasoval s rozvahou a hlasoval správně,“ prohlásil.