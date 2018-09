Pražský magistrát vypíše tendr na obnovu podzemí bývalého Stalinova pomníku, chce v něm galerii

Podzemí bude rozděleno do čtyř částí. V jedné z nich vznikne hlavní výstavní sál, pak tu bude prostor pro prezentaci historie místa včetně nerealizovaných návrhů úpravy hrany Letné a další sál by měl představit komunistický totalitní režim.

Hnutí ANO chce postavit primátorce pomník, kritizuje opozice

Poslední by sloužil street art komunitě. Opravena bude i stropní deska. Podle Fajta na povrchu nic nevznikne, veškeré práce se uskuteční v podzemí. Kdy nová galerie začne fungovat, není jasné. Podle Fajta by to ale v případě, že se nevyskytnou žádné komplikace, mohlo být v rozmezí tří až pěti let.

Záměr magistrátu kritizuje vedení Prahy 7. „Je to nepřijatelný postup a je smutné, že je v tom zapojena i NG. Po volbách bude tedy co napravovat, protože jakákoliv oprava tohoto místa musí být maximálně citlivá, dobře projednaná a pouze na základě mezinárodní architektonické soutěže,“ uvedl pražský zastupitel a místostarosta Prahy 7 Ondřej Mirovský (SZ/Trojkoalice), který ho označil za humpolácký a vytýká mu absenci architektonické soutěže.