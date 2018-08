Na koupališti ve Mšeně se zastavil čas. Plovárna vás okouzlí atmosférou první republiky

Dějinnou hladinu našeho městečka jen zřídka rozčeří význačnější události, neboť městečko naše dýchá jen tichým tempem míst v zákoutí postavených. Dlouho bylo od světa odloučeno a teprve postavením lokální dráhy otevřela se mu cesta do světa. Spojením se světem rodí se vzápětí znatelné počiny kulturní. Vybudování muzea, veřejné knihovny, stánek Fügnerův, vodovod, elektrika, moderní škola Masarykova a mnoho jiného je toho nelepším dokladem.

Město Mšeno, jako místo výletní se svými přírodními krásami, potřebovalo jen dobrého koupaliště. I této oběti z vlastní síly se Mšeno odvažuje a staví nemalým nákladem na samém okraji lesů městské lázně, spojené s lázněmi písečnými.

Dnes stojíme tu nad ukončeným dílem a dnešní den je pro nás zvlášť významný, neboť nadchází chvíle, kdy rozvaděné strany v brzku mají si podati ruce, aby nadále bez výčitek a v trvalém přátelství spravovaly obecní statek. Kéž historie přesvědčí, že škoda bylo energie proti sobě stojících stran. Dnešní den bude tedy zapsán jistě písmem znatelným. Kráse vůkolí Mšena dostává se koruny pro místo letní význačné. Současně však s touto předností nastává mu povinnost vůči jeho hostům, které nesmíme zváti cizinci, ale musíme se vynasnažiti, aby se tu cítili vždy jako doma. Otevíráme dnešního dne slavnostním způsobem své lázně. Co jim dám do vínku? – Přání, aby plnily svůj úkol zdravotní a reprezentační plnou měrou, aby byly městu našemu k ozdobě a všem, kdož jich budou používati, sloužily ke zdraví a příjemným požitkům. Všem dalším poctivým snahám o rozvoj milého našeho Mšena Zdar!

Zdroj: Jan Kilián – Městské lázně Mšeno