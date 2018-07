Tady je Svatoplukovo. Lidé, kterým hrozí v Horoměřicích vystěhování, postavili u domů závoru

„Chceme upozornit na to, že přístupová komunikace do této naší lokality nepatří správci konkurzní podstaty, ale patří bytovému družstvu Svatopluk,“ uvedl Stadler. „Závora nebude uzavřená, má to spíš symbolický význam.“

Bývalí klienti zkrachovalé společnosti H-System musejí podle verdiktu NS zveřejněného v úterý do měsíce vyklidit byty v osmi domech v Horoměřicích, s čímž nesouhlasí. Namítají, že na jiné bydlení ani nemají peníze. Podle soudu jsou nájemní smlouvy mezi družstvem a obyvateli bytů neplatné. Týká se to asi šedesáti rodin, poškozených v kauze H-System je dohromady více než tisíc.

Do jednání se v pondělí zapojí Babiš

V pondělí bude první jednání mezi družstvem a konkurzním správcem Josefem Monsportem, které má moderovat premiér Andrej Babiš (ANO). Už v neděli večer by se měli společně sejít členové Svatopluku a projednat situaci. Účast nezávazně přislíbili i někteří politici.