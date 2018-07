Klienti H-Systemu definitivně prohráli spor s insolvenčním správcem. Do měsíce se musí vystěhovat

Podle Nejvyššího soudu jsou ale nájemní smlouvy mezi družstvem a obyvateli bytů absolutně neplatné. Družstvo pokračovalo v započaté stavbě na pozemcích H-Systemu a investovalo tak do cizího majetku. Do dostavby dali lidé 220 milionů korun.

Soud uvedl, že družstvo šlo do rizika, když pro své plány nemělo souhlas konkurzního soudu. Mělo pouze předběžnou domluvu s tehdejším konkurzním správcem o dostavbě a následném prodeji za pevně stanovenou cenu. Riziko podle soudu nelze přenášet na ostatní konkurzní věřitele, kteří zákonná pravidla o zpeněžování majetku neporušili. Peníze po odprodeji se rozdělí mezi všechny věřitele. Pohledávky za H-Systemem jsou přes dvě miliardy korun, uvedl Krčmář.

Lidem, kteří v rámci družstva investovali do dostavby domů, podle Krčmáře vznikla specifická pohledávka za konkurzní podstatou H-Systemu. „Měla by být uspokojena ještě před ostatními nepřednostními věřiteli,“ uvedl Krčmář. Konkurzní správce podle něj mohl prodat bytové doby i bez nynějšího rozhodnutí Nejvyššího soudu, prodával by je však i s jejich obyvateli, což by snížilo jejich cenu a poškodilo konkurzní věřitele.