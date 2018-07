Lidé se odmítají vystěhovat z bytů po H-Systemu. Zeman má pochybnosti o lidskosti soudu

Obyvatelé dotčených domů řekli, že za 25 let si z nedokončených staveb vybudovali útulné bydlení, do kterého investovali spoustu peněz. „Správce konkurzní podstaty pravil, že to máme dostavět, pokud na to budeme mít schopnosti, sílu a peníze, a že nám to potom prodá. To se nestalo, protože správce pana Kudláčka vyměnili za pana Monsporta. A Monsport řekl: žádný prodej, oni odtamtud vypadnou,“ popsala jedna z obyvatelek Marie Nollová.

Řada obyvatel dotčených domů se informaci o tom, že se musí vystěhovat, dozvěděla z médií. Množství lidí se pak sešlo na zahrádce jednoho z bytů, kde hovořili s novináři. Rozhovory provázely emoce. Lidé se shodují na tom, že se odmítají vystěhovat, zároveň ale přemýšlejí, kam by v případě nutnosti odešli. „Asi budeme stanovat tady na ulici. Já se nikam nestěhuji, mě musí vynést,“ řekla jedna z obyvatelek. Zazněly také názory, že se lidé obrátí s prosbou o pomoc na Pražský hrad.

„Kauza se táhne těch x desítek let, kdy už pan Smetka (odsouzený zakladatel H-Systemu) je mi ukradený, prostě už si to odseděl. Zbyli jsme tady my, těch pár desítek rodin, které jsou v podstatě všem ‚šumák', které si to tady zaplatily a doplatily navíc. No a my jsme ti, kteří to tady okupujeme a v podstatě musíme ze dne na den, tedy do třiceti dnů, odejít. Nevím, jak odejdu, nemám kam jít,“ řekla obyvatelka Božena Beníková.

Snažili jsme se klienty zachránit, říká zástupce družstva

Podle zástupce družstva Svatopluk Martina Junka se lidé tenkrát snažili zachránit rozestavěné domy. „Nás bylo 1000 klientů, kteří vložili do důvěryhodného systému svoje peníze. Ten H-System propagovali tehdejší reprezentanti, politici za tím stáli, vypadalo to, že H-System nemůže nikdy zkrachovat. H-System zkrachoval a my jsme se snažili klienty nějakým způsobem zachránit, aby nepřišli o své peníze,“ řekl Junek. Podle něj tak vzniklo družstvo, které rozestavěné domy dokončovalo.

Do družstva se připojilo asi 700 lidí z původní tisícovky. Podařilo se dostavět 147 bytů a domů. Konkurzní správce poté některé tyto domy, které byly ve Velkých Přílepech, prodal klientům, kteří si je zaplatili. „To, co zbylo tady v Horoměřicích, nám z nějakých záhadných, řekl bych možná emocionálních důvodů nechtěl prodat,“ řekl Junek. „Vůbec nepočítám se stěhováním. Technicky počítám s tím, že nám naši právníci pomohou tuto situaci zabrzdit a jednat dál o tom, jak nadále naložit s našimi domky,“ dodal.