Do sporu o domy v kauze H-System se vložil Babiš. Lidem přišla i první nabídka na náhradní byty

přehrát video Premiér jednal o kauze H-System

Premiér Babiš by podle Martina Junka z Bytového družstva Svatopluk měl být mediátorem v jednání se správcem konkurzní podstaty Josefem Monsportem. Dohodli se na tom ve středu na společném jednání. „Byl jsem za ním (za Babišem) s naším advokátem a pan Babiš ještě k jednání přizval pana ministra spravedlnosti (Jana Kněžínka). Ptali se nás, jaké možnosti vidíme pro to, abychom mohli celou tu situaci vyřešit,“ řekl Junek. Nejvyšší soud totiž v úterý rozhodl, že družstvo Svatopluk sdružující některé bývalé klienty zkrachovalé společnosti H-System musí do měsíce vyklidit byty v několika domech v Horoměřicích u Prahy. Soud tak vyhověl dovolání správce konkurzní podstaty společnosti H-System Josefa Monsporta. Lidé, kterých se rozhodnutí týká a kteří si domy sami dostavěli, se odstěhovat odmítají. Na jiné bydlení nemají peníze. Jde asi o šedesát rodin. „Požádali nás, abychom se stali mediátorem a zprostředkovali vzájemné setkání. Je evidentní, že tyto dvě strany jsou v nepřátelském vztahu. Obě strany mají finanční představy, které jsou dost vzdálené. Ptali jsme se, co pro ně můžeme udělat, v tuto chvíli nás požádali o mediaci. Pan Monsport souhlasil a měli bychom se všichni sejít asi v pondělí,“ řekl ke schůzkám premiér Babiš. „Je absurdní, že tato kauza trvá už skoro 20 let,“ uvedl také mimo jiné Babiš. Družstvo má podle Junka nyní jedinou možnost, jak postupovat. „Jediná věc, která nám zbývá, je obrátit se na Ústavní soud. Velmi oceňuji, že přímo pan Babiš nám nabídl, že by se mohl stát mediátorem v našem jednání s panem Monsportem a že by se pokusil nám pomoci vyřešit tu situaci jednou provždy,“ řekl Junek.

Monsport podle Babiše potvrdil, že je ochotný na zprostředkované vyjednávání přistoupit, premiér proto očekává, že se uskuteční další schůzky. „Proběhlo to velmi korektně, premiér chce působit jako mediátor, já to vítám,“ řekl správce konkurzní podstaty Monsport. Jako zprostředkovatel uspořádá Babiš první jednání mezi bývalými klienty H-Systemu a konkurzním správcem zřejmě v pondělí. „Zejména ze strany pana ministra jsem viděl, že zcela souhlasí s mojí argumentací, že jinak to nejde, pohybujeme se v režimu konkurzního zákona a já nemůžu vytáhnout z moře věřitelů a bývalých klientů H-Systemu jednu skupinku a obdarovat je a druhým vysvětlovat, že na ně nevyjde,“ řekl Monsport. Nechtěl odhadovat, zda se podaří dospět ke shodě. „Podstatné slovo bude mít věřitelský výbor a soud,“ dodal. Družstvo nyní podle Junka musí udělat nezbytné právní kroky. „Ale zároveň další kroky by měly vést k tomu, abychom se konečně dohodli s panem Monsportem. My měli v minulosti vždy problém s ním komunikovat, protože jeho zastupovali advokáti a ti s námi jednat nechtěli. A teď to vypadá, že bychom se tedy mohli dostat ke společnému stolu,“ řekl Junek. Od státu mohou lidé získat až 50 tisíc korun Lidé, jimž soud v úterý nařídil kvůli kauze H-System vystěhování, mohou získat mimořádný příspěvek od státu na řešení krizové situace. „Tuto mimořádnou okamžitou pomoc by mohli získat velmi rychle,“ sdělila mluvčí ministerstva práce Barbara Hanousek Eckhardová. Termín „rychle“ ale neupřesnila.

„Pokud lidé prokážou, že se v takové tíživé situaci nachází, může jim být velmi rychle poskytnuta finanční pomoc až do výše 50 tisíc korun. V případě, že taková situace nastane u lidí zasažených právě kauzou H-System, pak bude ministerstvo práce pod mým vedením připraveno jim co nejrychleji pomoci právě touto cestou,“ řekla prostřednictvím mluvčí resortu kandidátka na ministryni Jana Maláčová (ČSSD). „Peníze by pak lidé mohli použít například na úhradu nákladů spojených se stěhováním nebo zaplacení kauce bytu,“ uvedla.

Fakta Vývoj případu H-System Vývoj případu H-System Listopad 1993 – Podnikatel Petr Smetka založil stavební firmu H-System . Firma měla stavět dostupné rodinné domky, slibovala je do tří let.

1995 – Začala výstavba prvních domků ve Velkých Přílepech a Horoměřicích u Prahy. Do svého krachu H-System dokončil stavbu zhruba 30 rodinných domů.

Září 1997 – H-System se dostal do potíží a jeho věřitelé podali návrh na konkurz . Ten byl vyhlášen v listopadu 1998.

Říjen 1997 – Část poškozených klientů H-Systemu založila Stavební bytové družstvo (SBD) Svatopluk s cílem pokračovat ve výstavbě i za cenu dalších investic. Správce konkurzní podstaty H-Systemu Karel Kudláček jim to za určitých podmínek povolil. Kudláčkův nástupce Josef Monsport ale později vyzval obyvatele dostavěných domů, aby nemovitosti vyklidili a umožnili jejich prodej . Z takto získaných peněz měly být uspokojeny pohledávky všech věřitelů H-Systemu, tedy i těch klientů, kteří ve stavbě nepokračovali. Členové SBD Svatopluk vedou od roku 2000 s Monsportem soudní spory, aby se vystěhovat nemuseli .

Prosinec 1999 – Policie obvinila v souvislosti s krachem H-Systemu z podvodu Smetku a tři exmanažery H-Systemu Jaroslava Vítka, Jaroslava Eliáše a Ladislava Tůmu . Smetka byl vzat do vazby.

Červenec 2000 – Začalo trestní stíhání dvou představitelů SBD Svatopluk Ivana Krále a Pavla Středy. Podle žalobce navzdory konkurzu vyvedli z H-Systemu podstatnou část majetku.

Srpen 2001 – Na Smetku a tři exmanažery H-Systemu byla podána obžaloba pro podvod a další trestné činy .

19. února 2004 – Městský soud v Praze vyměřil Smetkovi za podvod, poškozování věřitele a zpronevěru trest 12 let vězení . Vítkovi, Eliášovi a Tůmovi soudce uložil za podvod devět a půl roku vězení. Představitele SBD Svatopluk Krále a Středu uznal soud vinnými z poškozování věřitele. Oběma uložil podmíněné tresty v délce tří a dvou let.

6. června 2006 – Pražský vrchní soud potvrdil tresty pro Smetku, Krále a Středu . Rozsudky nad manažery H-Systemu Vítkem, Eliášem a Tůmou zrušil a věc vrátil městskému soudu.

8. září 2006 – Policie dopravila Smetku do věznice .

2. ledna 2008 – Nejvyšší soud zamítl Smetkovo dovolání . Stížnost proti verdiktu později odmítl i Ústavní soud.

13. prosince 2010 – Městský soud v Praze poslal Vítka a Eliáše na devět let a Tůmu na osm let do vězení .

29. června 2011 – Vrchní soud v Praze uložil Vítkovi, Eliášovi a Tůmovi podmíněné tresty. Nejvyšší soud později verdikt částečně zrušil , protože tresty považoval za mírné.

Leden 2013 – Kvůli amnestii prezidenta republiky soud zastavil stíhání Vítka, Tůmy a Eliáše . Smetky se amnestie netýkala. Verdikt v září 2013 potvrdil Nejvyšší soud.

Září 2013 – Kriminalisté navrhli podle České televize obžalovat jednoho ze Smetkových známých kvůli údajně nelegálnímu způsobu, jakým získal původně Smetkův rekreační areál v Rabyni u Slapské přehrady. Areál obstavený policií měl připadnout poškozeným klientům H-Systemu.

27. ledna 2014 – Vrchní státní zastupitelství podalo obžalobu pro poškozování věřitelů H-Systemu odstraněním nemovitostí a přihlášením fiktivních pohledávek.

19. března 2014 – Senátor Jiří Čunek (KDU-ČSL) řekl, že správci konkurzní podstaty v kauze H-System postupovali minimálně nesprávně a že majetek H-Systemu byl rozprodán pod cenou. Na advokáty Iva Mráze, Josefa Monsporta, Hanu Marvanovou a Evu Hodačovou podal trestní oznámení. Protikorupční policie ale koncem roku případ odložila.

8. ledna 2015 – Pražský městský soud nepravomocně rozhodl, že klienti H-Systemu nemusí vyklidit byty v Horoměřicích , které si dostavěli z vlastních prostředků. Soud tak zamítl žalobu správce konkurzní podstaty Monsporta.

20. dubna 2015 – Obvodní soud pro Prahu 2 nepravomocně zastavil trestní stíhání podnikatele Luďka Fabingera, který je známým Smetky . Jeho kauza se týká údajně nelegálního odstranění nemovitostí a přihlášení fiktivních pohledávek do insolvenčního řízení.

4. června 2015 – Klienti H-Systemu nepřijdou o byty v Horoměřicích u Prahy. Rozhodl o tom pražský vrchní soud , který definitivně zamítl žalobu správce konkurzní podstaty Monsporta.

30. října 2016 – Zakladatel H-Systemu Smetka byl po 12 letech propuštěn z vězení . Odpykal si celý trest.

23. dubna 2018 – Okresní soud Praha-západ odročil projednávání žaloby na konkurzní správce H-Systemu , ve které družstvo Svatopluk žaluje Ivu Ištvánkovou a Josefa Monsporta o zhruba 2,6 milionu korun jako náhradu za investici do dostavby domu, který konkurzní správci následně prodali.

24. července 2018 – Klienti H-Systemu definitivně prohráli spor s Monsportem. Nejvyšší soud jim nařídil do měsíce vyklidit domy, ve kterých žijí.

Mimořádnou okamžitou pomoc mohou dostat lidé, kteří se ocitli ve vážné situaci a nedokážou ji vlastními prostředky překonat. Úřady práce tuto dávku vyplácejí například těm, které postihly povodně či jiné živelní pohromy, požáry či havárie. Maximálně je možné vyplatit patnáctinásobek životního minima pro dospělého, které činí 3410 korun. Celkem tak stát může poskytnout 51 150 korun. Pomoci chce také hejtmanka Také středočeská hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová ve středu oznámila, že nechá připravit návrh, co kraj může udělat pro bývalé klienty H-Systemu. Má podle ní jít o zásadní finanční pomoc. Krajským právníkům zadala, aby vytvořili materiál pro zastupitelstvo. Měl by zahrnovat řešení v podobě zcela zásadní finanční pomoci. „Jsem šokována. Ani si neumíme představit, co tito lidé zažívali po více jak 20 let. A tento výsledek pro ně musí být zcela devastující. Je to naprosto nespravedlivý verdikt,“ řekla Jermanová. Nyní zjišťuje, jak může hejtmanství lidem pomoci. „Tady nejde o poskytnutí nějakého náhradního či dočasného bydlení. Jde zde o princip a spravedlnost,“ řekla. Chce proto předložit zastupitelům materiál, který by podle ní měl lidem „zcela zásadně finanční pomoci“. „Chápu, že se jedná o zcela nestandardní krok a dost možná, že v rámci naší legislativy nemožný. Ale neumím si představit, že těmto lidem teď seberou domovy po všem, co si prožili. Prostě neumím. Je to ponižující a absolutně nespravedlivé. Udělám vše pro to, aby lidem v Horoměřicích jejich domovy zůstaly,“ dodala Jermanová. Věří, že najde podporu napříč politickým spektrem. Jako kdyby oblast vymetlo tornádo A mezitím se objevila i první nabídka na náhradní byty pro obyvatele domů z družstva Svatopluk. Dostal ji starosta Horoměřic u Prahy Zdeněk Babka (ODS), v jehož katastru rodiny, jimž hrozí vystěhování, žijí. „Soukromník nabízí někdejším klientům společnosti H-System osm garsonek na Kokořínsku za minimální nájem,“ řekl Babka s tím, že nabídku je možné využít až na půl roku. Samotná obec podle něj ale nemá lidem v současnosti jak pomoci. „Já bych jim musel opravdu sehnat unimo buňky nebo něco takového a dát je někam na louku. Obec nemá možnost ty lidi ubytovat,“ řekl Babka. „Je to, jako by tady spadlo tornádo a vymetlo tu oblast, jako když ti lidé jsou bez přístřeší, to je to samé,“ dodal Babka. Ve středu se chce starosta sejít se zástupci družstva. „Musím nejdřív vědět, co chtějí dělat oni. Chce to postupovat koordinovaně. Když řeknou: ,Jsme zoufalí, musíme se vystěhovat, pomozte nám,‘ tak se obrátím na starosty nejenom z okolních obcí, jestli jsou schopní nějakým způsobem je ubytovat,“ řekl Babka. Nabídku bytů z Kokořínska označil starosta za úžasnou. Připustil ale, že stěhování lidí z Horomeřic na Kokořínsko je problematické.

„Mají tady zaměstnání, mají tady kořeny, toto nebudou chtít. Musíme se domluvit já a družstvo Svatopluk a pak mohu říct, co budeme dělat, abych nešel nějak proti nim,“ dodal. Podle Nejvyššího soudu jsou ale nájemní smlouvy mezi družstvem a obyvateli bytů absolutně neplatné. Družstvo šlo do rizika, když pro své plány nemělo souhlas konkurzního soudu, uvedl Nejvyšší soud. Sbírka není řešení, její založení trvá moc dlouho Starosta Babka již zaznamenal také názory, že by měla být ve prospěch těchto lidí založena veřejná sbírka. „Sbírku musí potvrdit kraj a na to čekáme měsíc, než uděláme veřejnou sbírku. To už ty lidi budou sedět někde na chodníku. Tam je šílený ten termín do měsíce,“ poznamenal starosta. Obec se podle něj snažila lidem z dotčených domů vždy pomoci. „Mají své právníky, oni je zastupují. Kdykoliv byl soud, tak oni přicházeli a potřebovali různé věci od obce. Chtěli společenské záruky, zastupitelstvo dalo několikrát za ně společenskou záruku,“ uvedl.

„To nejsou neplatiči, to jsou inženýři, to jsou doktoři. To nejsou bezdomovci, kteří se chtějí někde chytit. To jsou lidi, kteří jedou naplno, kteří dávají léta daně do obce. Obci nedělají žádné problémy, oni mají svých problémů dost,“ řekl starosta. Podle něj by se případem měla zabývat vláda, ale i prezident. „Ta hra pana Monsporta se mi opravdu nelíbí, přijde mi, že ten Nejvyšší soud mu jde na ruku. Já bych to čekal u prvoinstančního soudu, takový rozsudek,“ uvedl starosta. Rozhodnutí Nejvyššího soudu kritizovali někteří politici včetně prezidenta Miloše Zemana. Soudce Nejvyššího soudu Zdeněk Krčmář v úterý uvedl, že podle názoru soudců „už nebyl důvod tu kauzu dále protahovat“. Rozhodování připodobnil ke hledání „nejlepší z nejhorších variant“. Monsport rozhodnutí soudu přivítal, umožní totiž podle něj vypořádat všechny věřitele H-Systemu rovným dílem. Lidí, jichž se vystěhování týká, lituje. Soudce trestní části kauzy H-System: Lidé si problém zavinili sami Podle soudce pražského městského soudu Kamila Kydalky, který majoritního akcionáře H-Systemu Petra Smetku poslal za podvod na 12 let do vězení, členové družstva Svatopluk věděli už při projednávání trestní kauzy H-Systemu, že bydlí v majetku z konkurzní podstaty. Lidí, kteří musí podle rozhodnutí Nejvyššího soudu opustit své domovy v Horoměřicích, je mu líto, ale z hlediska práva si to podle něj zavinili sami. „Od nás věděli, že se to může stát. Tak ať dneska nedělají překvapené,“ podotkl soudce Kydalka. Nynější stav je podle něj logickým vyústěním situace z let 1998 a 1999, na které se podepsal právě Smetka.