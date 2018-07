Válková: Malá je inteligentní a schopná, uštvala ji média. Rozhodnutí odstoupit však bylo moudré

Taťána Malá od svého jmenování do čela ministerstva spravedlnosti musela vysvětlovat okolnosti vzniku svých diplomových prací – právnické z Panevropské univerzity v Bratislavě i té, která se věnovala chovu králíků, z Mendelovy univerzity v Brně. Analýzy obou textů odhalily pasáže shodné s jinými pracemi, rozpoutala se tedy diskuse na téma opisování a plagiátů.

Helena Válková se domnívá, že jedním z důvodů, proč Taťána Malá nakonec rezignovala, byly podpisy některých členů legislativní rady vlády na petici za její odstoupení. „Bylo to v dané situaci moudré rozhodnutí. Když jste ministrem nebo ministryní spravedlnosti, řídíte velmi různorodý a obtížný resort. Jedním z předpokladů, aby to člověk uřídil tam, kam chce (…), tak musíte mít za sebou odbornou podporu. Ta spočívá nejen v ministerských úřednících, ale třeba i v legislativní radě,“ řekla Válková, která resort vedla v roce 2014 a na počátku roku 2015, než rezignovala.

Pokud Taťána Malá skutečně odstoupí – zatím totiž pouze oznámila, že tak učiní – chtěl by její resort dočasně spravovat premiér Andrej Babiš. To ostře kritizuje opozice, protože je Babiš obviněn v kauze Čapí hnízdo. Jak připomněla Helena Válková, rozhodující slovo bude mít prezident Miloš Zeman, na Babišovi však rozhodně bude najít trvalého nového ministra spravedlnosti.

Myslí si přitom, že nedávno jmenovaná ministryně spravedlnosti měla dostatečnou kvalifikaci. „Víme velmi dobře, že je schopná mediátorka. (…) Na ministryni je potřeba velmi dobrých vyjednávacích schopností. To je první věc. Druhá věc, je velmi pracovitá. A třetí věc, potřebujete i vysokou inteligenci a Táňa Malá je inteligentní. Tyto vlastnosti měla. V hnutí ANO jsme předpokládali, že prestiž si svými skutky a výsledky práce postupně dobyde,“ shrnula.

Helena Válková odmítla, že by jím mohla být ona. „Já jsem spokojená jako předsedkyně petičního výboru, kde mám možnost zasahovat do konkrétních osudů lidí, kteří si stěžují. Pokud bych o tom někdy uvažovala, tak jenom na velmi přechodnou dobu,“ řekla.

Vhodným ministrem by podle ní jistě byl Radek Vondráček (ANO), který podle ní „na to má po všech stránkách, je i uznávaný v právnické obci“. Vondráček však je předsedou Poslanecké sněmovny, a kdyby chtěl být ministrem, musel by se této funkce vzdát.

Nevyloučila však ani variantu, že by si hnutí ANO vyměnilo resort spravedlnosti s ČSSD, která má problém s obsazením ministerstva zahraničních věcí. Právní experti spjatí se sociální demokracií – Jan Chvojka, Kateřina Valachová nebo například bývalý člen ČSSD a nynější nestraník Jeroným Tejc – by pro ni byli přijatelní. Zda by ale byla výměna resortů byla přijatelná pro Babišovo hnutí, sama netuší.

„Nás překvapil rychlý spád událostí i rezignace. I z toho důvodu je předčasné hledat nějaké závěry,“ uzavřela Helena Válková.