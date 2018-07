Trestně stíhaný Babiš šéfem spravedlnosti? Kozel nemůže být zahradníkem, namítá opozice

Podle koaličního partnera hnutí ANO, šéfa ČSSD Jana Hamáčka, ovšem Česká republika potřebuje vládu s důvěrou a všechna rizika spojená s nominací ministra spravedlnosti nese hnutí ANO. „Myslím, že to může mít pozitivní vliv na hlasování o důvěře vládě,“ uvedl místopředseda ČSSD Martin Netolický.

Premiér a šéf ANO Andrej Babiš po pondělním oznámení rezignace Taťány Malé na post ministryně spravedlnosti uvedl, že požádá prezidenta Miloše Zemana, aby ho dočasně pověřil řízením úřadu. Středopravicová opozice sice rezignaci Taťány Malé (ANO) uvítala, že by měl ale resort dočasně řídit trestně stíhaný premiér Babiš, považuje za bizarní a alarmující.

Piráti: Ukáže se, jak moc chce být ČSSD ve vládě

„Nechápu, proč sociální demokracie v rámci řešení této kauzy neusilovala primárně o spravedlnost. Jenom zírám na to, co se v české politice může dít,“ uvedl předseda Pirátů Ivan Bartoš. „Sociální demokracie si odhlasovala podporu vlády, u které neznala ani personální obsazení, nyní bude záležet na tom, jak moc chce ve vládě být,“ doplnil Bartoš vzkaz pro Lidový dům před středečním hlasováním o důvěře vládě. Právě o hlasy ČSSD a komunistů se vládní projekt Andreje Babiše opírá.

Piráti považují za výsměch, že ministrem spravedlnosti by se měl, byť dočasně, stát Babiš. „Babiš ministrem spravedlnosti? Člověk si myslí, že s osobou ministra spravedlnosti už nemůže být hůř, a on to dokázal,“ uvedl šéf poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek.