Babiš k německému migračnímu plánu: Snad Řím a Atény pochopí a zavřou hranice

Vyhrocený vnitropolitický spor mezi spolkovým ministrem vnitra Horstem Seehoferem (CSU) a kancléřkou Angelou Merkelovou (CDU) o řešení migrace se v pondělí podařilo zažehnat plánem na vytvoření tranzitních center na hranicích s Rakouskem, odkud budou vraceni migranti registrovaní již v jiné zemi Evropské unie.

Vyřešení vnitrostranického konfliktu (CDU s CSU tvoří společnou unii) a zavedení zmíněných opatření si sice ještě musí vyžádat souhlas sociálních demokratů, se kterými CDU/CSU tvoří v Bundestagu koalici, již teď na něj ale reaguje Vídeň – a i ta hodlá zostřit ochranu svého jižního pomezí. Migranti by se tak teoreticky zastavili ne na německo-rakouské, ale rakousko-italské (případně rakousko-slovinské) hranici.

ČSSD mluví o obratu v německé politice

„Německo dalo jasně najevo, že ten, kdo se vylodí v Itálii nebo v Řecku, nemá právo vybrat si žít v Německu. Snad to Itálie a Řecko pochopí a zavřou hranice,“ reagoval český premiér Andrej Babiš na křehkou německou úmluvu.

Po uzavření tzv. balkánské migrační trasy, kde tvořilo vstupní bránu Řecko, je migraci v současnosti výrazněji vystavená Itálie – nejbližší evropská pevnina na středomořské cestě ze severní Afriky.

Poslanec ČSSD Ondřej Veselý řekl, že kompromis mezi Merkelovou a Seehoferem znamená posun v postoji Německa. „Znamená to, že Německo už netahá migranty do Evropy,“ uvedl. Krok bude podle něj i zpětnou vazbou pro země, odkud migranti do Evropy míří.

„Bude jasné, že už to není otevřená náruč, že nemají chodit v takových počtech,“ dodal člen sněmovního evropského výboru. Česka se podle něj vracení běženců nedotkne, protože coby vnitrozemský stát není zemí, kde by migranti podávali svou první evropskou žádost o azyl.

Zahradil: Musíme být připraveni na ochranu hranice s Rakouskem

Česká vláda by měla podle europoslance Jana Zahradila (ODS) urychleně prozkoumat, jaké dopady bude mít německý krok na Česko. „Pokud se ‚tranzitními centry‘ má zastavit tok migrantů do Německa z Rakouska, může hrozit, že se migrační trasa do Německa odkloní přes Českou republiku. V tom případě musíme být připraveni na ochranu hranic s Rakouskem. Je proto třeba pozorně sledovat i opatření na rakouské straně a reagovat adekvátně,“ uvedl Zahradil.

Místopředseda TOP 09 Marek Ženíšek sdělil, že kompromis řeší vnitropolitickou situaci v Německu, pro Unii ale může mít negativní dopady. „Očekávám, že podobný režim nastaví i Rakousko a možná i další země. A předpokládám také, že se nebude jednat o krátkodobé řešení. Bohužel. Doplatí na to především turisté, lidé cestující přes hranici za prací a dopravci,“ napsal Ženíšek v textové zprávě.

Předseda poslaneckého klubu Starostů a nezávislých Jan Farský by raději hledal společná evropská řešení. „Pokud se bude řešení evropského problému nechávat na řešení jednotlivých států, bude výsledek vždy složitější, dražší a obavám se i v konečném důsledku oslabující EU i Česko,“ napsal Farský.