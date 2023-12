Zpívání novorozencům je základ pro rozvoj jejich řeči, ukázala studie

Studie vyšla v odborném žurnálu Nature Communications, kde její autoři popsali, že se kojenci učí svůj mateřský jazyk na základě rytmických informací, jako je stoupání a klesání tónu, tedy přesně tím, co je ve zpívánkách. Děti totiž začínají zpracovávat fonetické informace, tedy ty nejdrobnější zvuky, které mohou nést význam, až ve věku kolem sedmi měsíců. Do té doby se ale učí jazyk jinými způsoby.

Tyto výsledky jsou do značné míry převratné. Až doposud se považovaly za zásadní pro učení se jazyku fonetické informace, tedy hlásky. Jenže tento nový výzkum naznačuje, že tomu tak není. A navíc to má dopady do reálného života: vědci se totiž domnívají, že různé velmi rozšířené vývojové poruchy řeči, jako je třeba dyslexie, mohou souviset spíše s vnímáním rytmu než se zpracováním fonetických informací.

Zdá se, že přestože děti vnímají jednotlivé hlásky až po půlroce věku, v té době už dokáží rozpoznat celá slova, zejména ta, která se týkají pro ně důležitých věcí. Nový výzkum říká, že děti vnímají slova spíš podle rytmu – tedy slovo láhev pro ně není ani tak kombinací hlásek „L-Á-H-E-V“, ale spíš „dlouhá slabika – krátká slabika“.

Podle hlavní autorky studie, neuroložky Ushy Goswamiové z Cambridge, se vnímání hlásek vyvíjí příliš pomalu na to, aby tvořily u dětí základ jazyka. „Myslíme si, že informace o rytmu řeči jsou skrytým tmelem, na němž je založen vývoj dobře fungujícího jazykového systému. Rodiče by měli na své děti co nejvíce mluvit a zpívat jim nebo jim říkat básničky, protože to bude mít na řeč vliv.“

Sledování mozkové aktivity

Výzkum spojil jazykovědu, psychologii a neurolingvistiku. Vědci v něm zaznamenávali mozkovou aktivitu padesáti kojenců ve věku čtyř, sedmi a jedenácti měsíců. Měřili ji, když děti sledovaly videa, na nichž žena zpívala dětské písničky nebo recitovala říkanky.