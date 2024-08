Výzkum: Megasucho před 4200 lety nebylo globální a civilizace neničilo

„Roku 2018 byla tato událost použita jako nová geologická značka pro rozdělení naší současné geologické epochy, holocénu,“ uvedl hlavní autor práce Nicholas McKay, docent na School of Earth and Sustainability. „To byla dobrá motivace k tomu, abychom se hlouběji zabývali rozsáhlými důkazy o této události, protože jsme si ani nebyli jistí, jestli to globálně proběhlo, natož jestli se jednalo o něco, co by se mělo používat jako globální ukazatel,“ doplnil.

Nový příběh

Odpovědi, které badatelé potřebovali, se skrývají ve dvanáct tisíc let starých klimatických datech z celého světa. Vědci vyvinuli zdokonalenou metodu pro objektivní zjišťování a hodnocení významu klimatických událostí v paleoklimatických datech, která umožnila komplexní zkoumání změn teploty a vod v průběhu holocénu.

Když data procházeli, objevil se nový příběh – na některých zkoumaných místech se projevily důsledky megasuchého období, ne ale na všech. Dokonce i tam, kde výzkumníci viděli dopady, které by mohly být přičítány této události, vypadaly tyto efekty rozdílně.

Vědci totiž v datech neviděli jednu obrovskou událost, která by vše změnila, ale spíše řadu menších epizod, které ovlivnily lokální klima. Podle McKaye došlo v tomto období na mnoha místech ke změnám klimatu, ale tyto změny nebyly rozsáhlejší nebo významnější než ty, ke kterým došlo v jiných obdobích holocénu.

Tým našel v datech i několik významných momentů mimo zkoumané období. Byla to například událost stará 8,2 tisíce let, tedy výrazné chladné a suché období s centrem v severním Atlantiku. K výrazným teplotním změnám došlo také během takzvané středověké klimatické anomálie.