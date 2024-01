Vysoký cholesterol trápí mnoho Čechů, lékaři apelují na jednoduchou prevenci

Cholesterol je hlavním důvodem vzniku aterosklérozy, tedy ukládání tuku do stěn tepen. To může v důsledku vést až k infarktu myokardu nebo mozkovým příhodám – a to jsou ty nejčastější příčiny úmrtí v Česku. „I když jsme v této oblasti udělali veliký pokrok, za posledních padesát let se úmrtnost na kardiovaskulární choroby snížila na polovinu, tak pořád patříme z hlediska tohoto parametru mezi nejhorší země v rámci Evropské unie,“ doplňuje Vrablík.

Chůze a očkování proti chřipce

„Slova jako zdravý životní styl nám zcela zevšedněla, lidé je slyší, ale nevnímají. Zatímco před čtyřmi lety tady žilo 360 tisíc pacientů se srdečním selháním, v roce 2040 jich může být až devět set tisíc. A to nepočítáme další nemoci spojené se srdcem a oběhem. Loni lékaři ošetřili pro některou z mnoha kardiologických diagnóz přibližně tři miliony lidí,“ upozorňuje Aleš Linhart z VFN.

Podle předsedy České kardiologické společnosti Petra Ošťádala představují nemoci oběhové soustavy nejen spoustu zbytečných úmrtí, ale také obrovské náklady pro celý zdravotnický systém v České republice. Ošťádal je odhaduje na miliardy korun. „Významná část úmrtí je přitom předčasná a lze jí předejít,“ doplňuje lékař.

Jednou z jednoduchých metod, jak významně zlepšit stav srdce a cév, je prostá chůze. „Studie jasně prokázaly, že každému desátému předčasnému úmrtí lze předejít už jedenácti minutami rychlé chůze denně. Čím více kroků uděláme, tím více se snižuje nejen riziko výskytu kardiovaskulárních nemocí, ale také řady druhů rakoviny. Doporučujeme ujít minimálně šest tisíc kroků denně, ale každý krok navíc se počítá. I když mají lidé problém s pohybem a ‚ušlapat‘ šest tisíc kroků je nad jejich síly, ať zkusí k tomu, co ujdou, přidat dvacet až třicet procent navíc,“ dodává Linhart.