Výkyvy teplot zatěžují cévy a srdce. Kardiologové varují sportovce

Rekreační sportovci, kteří se po zimní pauze vracejí k běhu nebo cyklistice, by v těchto dnech měli být opatrní. Výkyvy teplot typické pro jaro totiž zatěžují cévy a srdce, upozorňují kardiologové. Za výraznou dušností nebo tlakem na hrudi se mohou skrývat vážná onemocnění srdce, která se při běžné zátěži neobjeví.

„Tělu trvá asi čtrnáct dnů, než se na změnu teplot adaptuje. Je proto důležité dávat si při sportu pozor, zvláště když náhle stoupnou teploty,“ upozornil vedoucí Centra zátěžové kardiologie Všeobecné fakultní nemocnice (VFN) v Praze Vladimír Tuka.

Prudké změny teplot podle něj zatěžují oběhový aparát. Srdce se totiž musí kromě přečerpávání krve věnovat i termoregulaci těla. Vzniká tak větší riziko, že člověk při sportu zkolabuje.

Naslouchat hlasu těla

Existují příznaky, které naznačují, že se něco takového blíží – právě v těchto dnech by jim lidé měli věnovat zvýšenou pozornost: Zprvu člověk může cítit bušení srdce a tlak na hrudi. Varovným signálem, že se srdcem není vše v pořádku, je i neobvykle časté zadýchávání. „Sportovci by měli určitě zbystřit, když začnou být dušní při nižších stupních zátěže. Například když běžně vyběhli kopec a nebyli zadýchaní, a teď jim to najednou nejde,“ doplnil Tuka.

Sportovce by měla varovat také nepravidelnost srdeční frekvence nebo pocit, že mohou zkolabovat. Pokud se problémy při sportu objeví, je vhodné, aby se člověk nechal zkontrolovat svým praktickým lékařem nebo kardiologem. Opakované potíže mohou poukazovat na hypertenzi, v horším případě i na kardiomyopatii, selhání srdce nebo ischemickou chorobu srdeční.

„Sportujících se srdečními problémy je hodně a řada z nich potíže podceňuje, což není dobře, protože mohou skončit fatálně,“ varoval přednosta II. interní kliniky – kliniky kardiologie a angiologie VFN Aleš Linhart.