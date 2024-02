Velká zpráva o „věčných“ chemikáliích. Vědci popsali, v jakých potravinách jsou nejčastěji

Chemické látky známé pod zkratkou PFAS nebo také jako „věčné“ chemikálie, jsou spojené s množstvím zdravotních problémů. Vlády se je snaží omezovat, ale přesto stále zůstávají v životním prostředí. Nový výzkum teď popsal, jakou potravou se do lidského organismu dostávají.

Vědci už docela dobře vědí, čím vším mohou být tyto látky nebezpečné, ale zatím tápali v tom, jakými cestami se do lidského těla dostávají. V novém výzkumu teď zjišťovali, jaké potraviny jsou spojené s velkým množstvím PFAS. Výsledky ukázaly, že se to týká zejména čajů, vepřového masa, sladkostí, sportovních nápojů, zpracovaného masa, másla, chipsů a také balené vody. Výzkum našel více PFAS u lidí, kteří si jídlo objednávali domů nebo chodili do restaurací.

Podle autorů nebylo cílem jejich výzkumu žádné potraviny démonizovat, ale spíše upozornit, které je zapotřebí více sledovat a cíleně testovat.