Vědci z Brna a USA odhalili slabinu bakterií, která může pomoci s léčbou infekcí


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24, ČTK

Slabinu bakterií, která jim při nedostatku živin nebo po stresu brání v rychlém množení, odhalili vědci z ústavu CEITEC Masarykovy univerzity v Brně ve spolupráci s kolegy z USA. Zjištění může podle nich v budoucnu pomoci zlepšit léčbu infekcí.

Když se bakterie dostane do nepříznivých podmínek, dokáže se utlumit a nepříznivé období přečkat. Poté svou aktivitu obnoví a rychle se množí. Vědci z CEITEC objevili, že tato vlastnost může být i slabinou bakterií.

Zaměřili se na výzkum bakterie Escherichia coli a zjistili, že bez proteinu RimM se její buňky po stresu zotavují výrazně hůř. Právě tento protein se podílí na sestavování ribozomů, tedy struktur nezbytných pro tvorbu bílkovin klíčových pro život buňky. Bez něj se bakterie po stresové zátěži množí mnohem pomaleji.

Bakterie Salmonella typhimurium (červeně) pod elektronovým mikroskopem

„Zjistili jsme, že protein RimM je pro bakterie mnohem důležitější, než se dosud myslelo. Pokud chybí, bakteriální buňka se velmi obtížně vrací k normální činnosti, protože ribozomy dozrávají jen pomalu,“ uvedl první autor studie Ahmed H. Hassan.

Výzkum také odhalil, že bakterie v této situaci aktivují mechanismus, který brání předčasnému spojení nedokončených částí ribozomu. Aktivací dalších proteinů celý proces raději zpomalí, aby zabránily vzniku vadných ribozomů. Bakterie se tak sice nakonec vzpamatuje, ale mnohem později, než je běžné. Toho je možné využít v boji s bakteriálními infekcemi.

Ilustrační grafika

Protein RimM je běžný u bakterií, ale nevyskytuje se u člověka, což je pro vývoj léčiv velká výhoda. Pokud vědci vyvinou lék, který by tento protein zablokoval, zasáhne pouze bakterie, ne lidské buňky. „Takové léčivo by mohlo bakteriím výrazně ztížit zotavení po stresu způsobeném právě antibiotiky, a tím omezit jejich další šíření, aniž by mělo vedlejší účinky pro pacienta,“ doplnil vedoucí výzkumu Gabriel Demo.

Výběr redakce

14:59Aktualizovánopřed 3 mminutami
04:15Aktualizovánopřed 16 mminutami
12:59Aktualizovánopřed 2 hhodinami
před 7 hhodinami
před 9 hhodinami
před 9 hhodinami
včeraAktualizovánopřed 17 hhodinami
včeraAktualizovánopřed 17 hhodinami

Aktuálně z rubriky Věda

Vědci navrhli genetickou léčbu Downova syndromu

Downův syndrom je porucha zatím neléčitelná, existují ale testy, které ji odhalí včas už během těhotenství. Lék se hledá už desítky let, zatím marně. Teď ale skupina vědců z Izraele udělala důležitý krok, který medicínu k účinné terapii přiblížil zatím nejvíc v dějinách. Reálné využití zatím dosavadní výsledky neumožňují, dle autorů jde ale o velmi nadějný postup.
před 3 hhodinami

VideoPřed 70 lety přišel na trh první videorekordér

Před 70 lety se začaly používat k záznamu obrazu dvoupalcové, zhruba pět centimetrů široké magnetické pásky. Na trh tehdy přišel první videorekordér. Vynalezla ho americká firma Ampex. Technologie byla určená hlavně pro televizní stanice, časem se ale dostala i do domácností. Přístroj výrazně zjednodušil záznam televizního vysílání. Do té doby se totiž živě vysílané pořady mohly zachycovat jen ve speciálním zařízení na tradiční filmový pás. V polovině šedesátých let se první studiové videorekordéry dostaly i do Československé televize. O podrobnostech této technologie hovořil v 90' ČT24 dramaturg a scénárista filmu Králové videa Petr „Hrošík“ Svoboda. Pořadem provázeli Mariana Novotná a Daniel Takáč.
před 6 hhodinami

Osudová noc. Během katastrofy v Černobylu se stala spousta chyb

U katastrofy Černobylské jaderné elektrárny se nedá najít jedna příčina. Bylo jich totiž vzhledem k nekompetenci komunistického režimu tolik, že by to vydalo na zvláštní pořad. Tady je.
před 7 hhodinami

Lidé kapitulují před AI, varuje výzkum před dalekosáhlými dopady

Lidé, kteří více používají umělé inteligence, se méně soustředí na využívání vlastního mozku – zato téměř bezmezně věří lžím mozků křemíkových. Tato zranitelnost je podle nové studie snadno zneužitelná.
před 9 hhodinami

Pacientů s Alzheimerovou chorobou přibývá, pomoci může nová léčba

Přibývá neurodegenerativních onemocnění. Jen počet případů Parkinsonovy choroby za posledních třicet let stoupl celosvětově o tři sta procent. Tempo předčilo i predikce lékařů spojené se stárnutím populace. V Česku je také zhruba pětaosmdesát tisíc pacientů s Alzheimerovou chorobou. Někteří z nich by mohli ještě letos dostat nové moderní léky, vhodné budou pro lidi na začátku onemocnění. Čeká se ale na povolení regulačních orgánů a stanovení úhrady z veřejného zdravotního pojištění.
před 9 hhodinami

AI skočily na falešné studie. Šířily varování před neexistující nemocí

Bixonimania je zdravotní problém, který vzniká po dlouhém zírání do monitoru, po němž mohou zarudnout oční víčka. Zajímavé na této chorobě je zejména to, že vůbec neexistuje. I přesto o ní umělé inteligence déle než rok informovaly.
včera v 15:00

První účinný lék na rakovinu slinivky prošel testy. Zdvojnásobuje délku přežití

Jestli v současné době existuje nějaký opravdu obávaný druh rakoviny, pak je to karcinom slinivky břišní. Zatímco oproti jiným typům rakoviny se léčba stále zlepšuje, u něj se to stále nedaří. Až do tohoto týdne. V pondělí totiž vyšly údaje ze třetí fáze klinické studie léku jménem daraxonrasib. A jsou velmi pozitivní.
včera v 13:20
Načítání...