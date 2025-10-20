Vědci dokázali zachytit data z civilních i vojenských družic. Zabezpečení je děravé


před 28 mminutami|Zdroj: ČT24, Wired, SatCom

Satelitní komunikace není ani zdaleka tak zabezpečená, jak se veřejnost i experti domnívají. Jejich zabezpečení selhalo už při pokusu s vybavením za několik stovek dolarů.

V současné době létá nad Zemí víc než 12 tisíc fungujících satelitů, které zajišťují komunikaci po celé planetě. Lidé i společnosti, které je využívají, věří, že tato komunikace je zabezpečená. Podle nového výzkumu není.

Upozornil na to jako první americký časopis Wired, který informoval o výzkumu vědců z amerických univerzit. Tito experti odhalili zásadní mezery v zabezpečení satelitů. Tyto díry umožňují s pomocí vybavení za několik stovek dolarů získat přístup k obrovskému množství nešifrovaných dat vysílaných z družice na Zemi.

Experiment provedli odborníci z kalifornské univerzity v San Diegu. Na střechu umístili anténu v ceně asi 16 tisíc korun a díky ní získali přístup k hovorům, textovým zprávám a internetovým datům z mobilní sítě T-Mobile, datům ze zařízení využívajících wi-fi během letu, textové komunikaci z průmyslových řídicích systémů a také logistickým informacím pro velké maloobchodní prodejny, jako je americká síť Walmart.

Vojenská data dostupná komukoliv

Ale ani to není to nejhorší: vědci se totiž dostali také k nešifrované komunikaci americké a mexické vlády, včetně komunikace a síťových informací z amerických vojenských lodí, a dokonce k údajům o sledovacích operacích a komunikaci mexické armády a policie.

Satelity zachytily na volném moři vlny vyšší než kostelní věž
Ilustrační foto

V případě amerických vojenských lodí se podařilo získat tolik dat, že výzkumníci byli schopni sestavit jména jednotlivých plavidel, mezi nimiž výměna dat probíhala. Dokázali tak zjistit plnou historii lodí, což jsou informace, které by se nepřátelům USA neměly dostat do rukou. „Byli jsme tím naprosto šokováni,“ řekl spoluautor studie Aaron Schulman pro časopis Wired. „Některé opravdu kritické části naší infrastruktury se spoléhají na tento satelitní ekosystém a my jsme předpokládali, že všechno bude šifrované.“

Nebylo. „Znovu a znovu, pokaždé, když jsme našli něco nového, tak to nebylo šifrované,“ pokračoval Schulman. „Předpokládali, že nikdo nikdy nebude kontrolovat a skenovat všechny tyto satelity a zjišťovat, co tam je. To byla jejich metoda zabezpečení.“

Na řešení se pracuje

Aby to bylo ještě zajímavější, výzkumné týmy odhadují, že měly přístup pouze k asi patnácti procentům satelitů v provozu, což znamená, že v tuto chvíli je pravděpodobně vysíláno mnohem více nešifrovaných dat. Naštěstí si tým před zveřejněním studie udělal čas, aby varoval dotčené skupiny před těmito zranitelnostmi, a potvrdil, že společnosti T-Mobile i Walmart od té doby svá satelitní data už šifrují.

Satelit vyfotil íránská nukleární zařízení poničená bombardováním USA
Íránské nukleární zařízení po bombardování

Ve shrnutí tříleté studie vědci uvedli, že data z jediného satelitu se dají pomocí jejich metody získat téměř z poloviny povrchu Země. Nepřátelé USA by tak mohli údaje získávat i mimo území Spojených států.

Na otázku, proč tato satelitní data nebyla od začátku šifrována, autoři studie odpověděli, že „šifrování s sebou nese přímé náklady“, což některým zainteresovaným stranám nebo společnostem ztěžuje ospravedlnění, pokud nevnímají bezprostřední bezpečnostní hrozbu. „Někteří uživatelé se mohou šifrování záměrně vzdát, jiní si možná neuvědomují, že tyto balíčky dat nejsou šifrovány, nebo podceňují riziko a snadnost odposlechových útoků,“ napsali.

Odkaz na zprávu
Xixao

Výběr redakce

Desítky velkých webů a aplikací mají problémy kvůli globálnímu výpadku cloudu

Desítky velkých webů a aplikací mají problémy kvůli globálnímu výpadku cloudu

11:53Aktualizovánopřed 6 mminutami
Nová japonská vláda podepsala koaliční smlouvu. Premiérkou má být poprvé žena

Nová japonská vláda podepsala koaliční smlouvu. Premiérkou má být poprvé žena

05:37Aktualizovánopřed 16 mminutami
Izraelci stříleli na ozbrojence, kteří údajně přešli žlutou linii v Gaze

Izraelci stříleli na ozbrojence, kteří údajně přešli žlutou linii v Gaze

před 21 mminutami
Ministři podpořili návrh ukončit dovoz ruského plynu do EU

Ministři podpořili návrh ukončit dovoz ruského plynu do EU

před 28 mminutami
Nebezpečné křižovatky snadno vedou k nehodám. Někde se snaží o změnu

Nebezpečné křižovatky snadno vedou k nehodám. Někde se snaží o změnu

před 1 hhodinou
Pařížský Louvre zůstává po krádeži stále zavřený

Pařížský Louvre zůstává po krádeži stále zavřený

před 1 hhodinou
ANO, SPD a Motoristé jednají o programu společné vlády

ANO, SPD a Motoristé jednají o programu společné vlády

09:23Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Praha zakáže sdílené elektrokoloběžky, fiakrům vypoví smlouvu

Praha zakáže sdílené elektrokoloběžky, fiakrům vypoví smlouvu

před 1 hhodinou

Aktuálně z rubriky Věda

Vědci dokázali zachytit data z civilních i vojenských družic. Zabezpečení je děravé

Satelitní komunikace není ani zdaleka tak zabezpečená, jak se veřejnost i experti domnívají. Jejich zabezpečení selhalo už při pokusu s vybavením za několik stovek dolarů.
před 28 mminutami

Čeští lékaři vymysleli nový systém EKG, má šanci na celosvětové uplatnění

V loňském roce postihlo srdeční selhání v tuzemsku 52 tisíc lidí. Odborníci očekávají, že za pět let už jich může být přes šedesát tisíc ročně. Čeští lékaři proto chtějí takové pacienty lépe diagnostikovat a léčit. S tím jim pomáhá nový systém vysokofrekvenčního EKG, který vymysleli ve spolupráci s Akademií věd ČR. Šanci na uplatnění má i ve světovém měřítku. „Je úspěšný nejen v Evropě, nyní probíhá schvalování i u FDA. aby mohl na americký trh, takže to je skvělý úspěch,“ vysvětluje předsedkyně správní rady Charles University Innovations Prague Zuzana Paulovics.
před 5 hhodinami

Plug-in hybridy reálně znečišťují mnohem víc, než ukazovaly testy

V míře znečišťování životního prostředí nejsou plug-in hybridy ve skutečnosti tak vzdálené benzinovým automobilům, jelikož reálné údaje o emisích jsou skoro pětkrát vyšší, než uvádějí laboratorní testy. Vyplývá to z analýzy, kterou provedla nezisková organizace Transport and Environment. Analýza zahrnovala 800 tisíc automobilů zaregistrovaných v Evropě v letech 2021 až 2023.
18. 10. 2025

La Niña je tu. Ovlivní počasí na celé planetě

Globální meteorologický fenomén La Niña má silný vliv nejen na místech, kde vzniká, ale jeho projevy se propisují až do střední Evropy, včetně České republiky. Může tak ovlivnit i podobu blížící se zimy.
17. 10. 2025

Když příroda hází kostkou. Nepředvídatelnost prostředí mění růst čolků

Výkyvy teplot a dostupnosti potravy ovlivňují růst mláďat čolků horských. Zatímco nepravidelný přísun potravy růst zpomaluje, kolísání teplot může naopak podpořit prodlužování těla. Na překvapivý jev upozornil nový výzkum Ústavu biologie obratlovců ve spolupráci s Biologickým centrem Akademie věd ČR.
17. 10. 2025

Elektřina v USA rychle zdražuje. Hlavně v místech, kde se staví AI centra

Americká energetická síť nedokáže pokrývat rostoucí spotřebu elektřiny způsobenou boomem umělých inteligencí. A tak ceny pro běžné spotřebitele rychle rostou. Experti nevěří, že se to zlepší.
16. 10. 2025

Pařížská dohoda může omezit počet horkých dnů v průměru o 57 ročně, říká nová studie

Pařížská dohoda z roku 2015 by mohla globálně pomoci vyhnout se 57 horkým dnům, pokud země dodrží plány na snížení emisí a omezí oteplování v tomto století na 2,6 stupně Celsia, vyplývá z nové studie. Zpráva organizací Climate Central a World Weather Attribution ukazuje, že historická dohoda může pomoci světu směřovat k bezpečnějšímu klimatu.
16. 10. 2025

Jsou mimozemšťané AI, nebo jen unudění? Dvě nové hypotézy hledají příčinu „velkého ticha“

Jen v Mléčné dráze by mohlo být až sto miliard obyvatelných planet, říkají astronomové. A přesto se jim nepodařilo narazit za desítky let hledání na jediný náznak existence inteligentního života na nich. Hledají pro to vysvětlení.
16. 10. 2025
Načítání...