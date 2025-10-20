Vědci dokázali zachytit data z civilních i vojenských družic. Zabezpečení je děravé

Satelitní komunikace není ani zdaleka tak zabezpečená, jak se veřejnost i experti domnívají. Jejich zabezpečení selhalo už při pokusu s vybavením za několik stovek dolarů.
V současné době létá nad Zemí víc než 12 tisíc fungujících satelitů, které zajišťují komunikaci po celé planetě. Lidé i společnosti, které je využívají, věří, že tato komunikace je zabezpečená. Podle nového výzkumu není.
Upozornil na to jako první americký časopis Wired, který informoval o výzkumu vědců z amerických univerzit. Tito experti odhalili zásadní mezery v zabezpečení satelitů. Tyto díry umožňují s pomocí vybavení za několik stovek dolarů získat přístup k obrovskému množství nešifrovaných dat vysílaných z družice na Zemi.
Experiment provedli odborníci z kalifornské univerzity v San Diegu. Na střechu umístili anténu v ceně asi 16 tisíc korun a díky ní získali přístup k hovorům, textovým zprávám a internetovým datům z mobilní sítě T-Mobile, datům ze zařízení využívajících wi-fi během letu, textové komunikaci z průmyslových řídicích systémů a také logistickým informacím pro velké maloobchodní prodejny, jako je americká síť Walmart.
Vojenská data dostupná komukoliv
Ale ani to není to nejhorší: vědci se totiž dostali také k nešifrované komunikaci americké a mexické vlády, včetně komunikace a síťových informací z amerických vojenských lodí, a dokonce k údajům o sledovacích operacích a komunikaci mexické armády a policie.
V případě amerických vojenských lodí se podařilo získat tolik dat, že výzkumníci byli schopni sestavit jména jednotlivých plavidel, mezi nimiž výměna dat probíhala. Dokázali tak zjistit plnou historii lodí, což jsou informace, které by se nepřátelům USA neměly dostat do rukou. „Byli jsme tím naprosto šokováni,“ řekl spoluautor studie Aaron Schulman pro časopis Wired. „Některé opravdu kritické části naší infrastruktury se spoléhají na tento satelitní ekosystém a my jsme předpokládali, že všechno bude šifrované.“
Nebylo. „Znovu a znovu, pokaždé, když jsme našli něco nového, tak to nebylo šifrované,“ pokračoval Schulman. „Předpokládali, že nikdo nikdy nebude kontrolovat a skenovat všechny tyto satelity a zjišťovat, co tam je. To byla jejich metoda zabezpečení.“
Na řešení se pracuje
Aby to bylo ještě zajímavější, výzkumné týmy odhadují, že měly přístup pouze k asi patnácti procentům satelitů v provozu, což znamená, že v tuto chvíli je pravděpodobně vysíláno mnohem více nešifrovaných dat. Naštěstí si tým před zveřejněním studie udělal čas, aby varoval dotčené skupiny před těmito zranitelnostmi, a potvrdil, že společnosti T-Mobile i Walmart od té doby svá satelitní data už šifrují.
Ve shrnutí tříleté studie vědci uvedli, že data z jediného satelitu se dají pomocí jejich metody získat téměř z poloviny povrchu Země. Nepřátelé USA by tak mohli údaje získávat i mimo území Spojených států.
Na otázku, proč tato satelitní data nebyla od začátku šifrována, autoři studie odpověděli, že „šifrování s sebou nese přímé náklady“, což některým zainteresovaným stranám nebo společnostem ztěžuje ospravedlnění, pokud nevnímají bezprostřední bezpečnostní hrozbu. „Někteří uživatelé se mohou šifrování záměrně vzdát, jiní si možná neuvědomují, že tyto balíčky dat nejsou šifrovány, nebo podceňují riziko a snadnost odposlechových útoků,“ napsali.