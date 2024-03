V Srbsku někdo otrávil stovky ptáků. Ohrožuje to ohrožené kalousy ušaté

Ornitologové říkají městu Kikinda „světové hlavní město kalousů ušatých“. Až 700 těchto sov, které si své jméno získaly podle charakteristických ušních boltců, tráví zimní měsíce hnízděním na stromech v okolí centrálního náměstí tohoto malého srbského města nedaleko hranic s Rumunskem.

V posledních dnech bylo ale na polích v okolí nalezeno více než osm stovek mrtvých ptáků. Odborníci se domnívají, že příčinou tohoto masivního úhynu mohla být otrava. Žádný z uhynulých ptáků zatím naštěstí nebyl kalous ušatý. Většinou šlo o havrany a kavky, kteří jsou zde chráněnými druhy. Pro místní ekosystém i zdejší soví populaci jsou však zásadní.

„Havrani si staví hnízda,“ říká Marko Šćiban, který pracuje v projektu LIFE Danube Free Sky. „Když je v květnu opustí, využívají je sovy, sokoli a poštolky,“ dodává.

Jako dravec bez hnízda

Největší problém spočívá v tom, že dravci si vlastní hnízda nestaví. Takže pokud nebudou mít kde hnízdit, mohou se z Kikindy prostě odstěhovat. A to by mohlo mít zničující důsledky pro zemědělce, kteří na ně – ať už vědomě, nebo ne – spoléhají při hubení škůdců. Podle některých odhadů sovy během pěti zimních měsíců sežerou až půl milionu hrabošů a myší. Obzvláště důležité je to v této sezoně.