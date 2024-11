Uran a Neptun ukrývají pod povrchem oceány, naznačuje studie

Pod namodralou atmosférou planet Uran a Neptun se možná ukrývá oceán plný vody hluboký až několik tisíc kilometrů. S takovým závěrem přišel v novém článku vědec z Kalifornské univerzity v Berkeley, upozornil deník The New York Times (NYT). Teorie nabízí odpověď na roky trvající polemiku o neobvyklých magnetických polích dvou nejvzdálenějších planet Sluneční soustavy.

Uran a Neptun jsou označováni také jako ledoví obři a myšlenka, že se tam v jisté podobě vyskytuje voda, není nová. Americký expert Burkhard Militzer teď ale v odborném časopise Proceedings of the National Academy of Sciences předložil teorii, že pod atmosférou planet bohatou na vodík a helium je tekutá vrstva vody a vodíku, která je v případě Uranu hluboká asi osm tisíc kilometrů.

„Myslíme si, že to je oceán,“ řekl Militzer. List NYT podotýká, že tento oceán by byl pod tlakem 60tisíckrát větším než povrch Země, takže by se choval spíše jako kombinace plynu a kapaliny než jako voda na Zemi.

Začalo to modelem

Militzer se zároveň domnívá, že pod vodou se na Uranu a Neptunu nachází podobně tlustá vrstva vysoce stlačené tekutiny složené z uhlíku, dusíku a vodíku. K závěru dospěl na základě počítačového modelu, který simuloval podmínky na daných planetách na pěti stovkách atomů. Výsledkem simulace příslušného tlaku a teploty byl přirozený vznik oddělených vrstev.

„Jednoho dne jsem se podíval na model a voda byla oddělená od uhlíku a dusíku,“ řekl Militzer webu Berkeley News. „Řekl bych, že teď máme dobrou teorii proč mají Uran a Neptun velmi odlišná pole,“ poznamenal.