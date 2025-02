Trump nechal upustit vodu z kalifornských nádrží. Zbytečně, zní hlasy kritiků

V době, kdy voda z obou nádrží vytékala, to prezident oslavil zveřejněním fotografie jedné z nich a komentářem: „Fotografie krásného proudu vody, který jsem právě spustil v Kalifornii. Dnes 1,6 miliardy galonů a za tři dny to bude 5,2 miliardy galonů. Všichni by se měli radovat z tohoto dlouze vybojovávaného vítězství! Škoda jen, že mě neposlechli před šesti lety – nebyl by žádný požár!“

Americký prezident se k tomuto kroku rozhodl, aby poslal vodu do požáry postižené jižní Kalifornie. Došlo k tomu po jeho návštěvě požárem zničeného Los Angeles, kdy slíbil, že „otevře kohoutky“ a přivede do regionu více vody. A to přesto, že vody v té době mělo město dostatek.

Donald Trump už 8. ledna kritizoval kalifornské úřady, zejména guvernéra Gavina Newsoma, že masivní požáry, jež od začátku roku stát trápí, nezvládají: „Voda pochází víte odkud? Nahoře ze severu a teče dolů – dávají miliony a miliony barelů vody, které mají, a posílají je do Tichého oceánu. Pro Tichý oceán je to jako kapka. Je to nic. Ale co se týče Kalifornie, postaralo by se to o celý stát.“ Téhož dne Trump na své sociální síti Truth Social napsal: „Budu požadovat, aby tento neschopný guvernér umožnil, aby do Kalifornie proudila krásná, čistá sladká voda! On za to může.“

Kritici: Voda do Los Angeles nedoteče

Podle kritiků tohoto kroku byl ale zbytečný a zřejmě dokonce kontraproduktivní, a to hned ze dvou důvodů. Tím hlavním je, že voda z nádrží Lake Success a Lake Kaweah do oblasti Los Angeles vůbec nedoteče. Los Angeles získává vodu z řeky Colorado a ze tří nádrží, ale zdroje vody pro toto město jsou zcela odděleny od vodního systému, jenž byl vypuštěn. Tento vodní systém ústí do zemědělsky významného údolí Central Valley, kde velké farmy pěstují mimo jiné ořechy, citrusy a píci pro krmení zvířat.

Tento region, který se potýká s nedostatkem vody, je při zavlažování plodin do značné míry závislý na podzemní vodě a zimních srážkách uložených ve státních nádržích. Los Angeles Times popisují, že z těchto dvou nádrží vytekla voda do sítě umělých vodotoků, které se rozprostírají mezi zemědělskými oblastmi v údolí San Joaquin. Většina vody, která se dostala z řek do kanálů a zavlažovacích příkopů, se nakonec dostala do retenčních nádrží, kde se vsákla do země a doplnila podzemní vodu.

Což může znít pozitivně, ale efekt na současné požáry je nulový a současně to může naopak zemědělcům zkomplikovat život už v blízké budoucnosti. „V těchto nádržích se zadržovala voda kvůli riziku, že přijde suché léto,“ vysvětlila pro CNN Heather Cooleyová, ředitelka výzkumu kalifornské organizace Pacific Institute zabývající se vodní politikou. „Tím se zemědělství vystavuje riziku nedostatku vody v letních měsících.“