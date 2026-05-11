Tisíce stínek „v tanci smrti“. Izraelci popsali důsledky světelného znečištění


před 25 mminutami|Zdroj: ČT24, Ecology and Evolution
Kruhový pohyb stínek
Zdroj: Ecology and Evolution

Nově instalované lampy na Golanských výšinách způsobují proměny chování drobných korýšů, kteří žijí normálně pod kameny. Místo toho nyní v noci tyto bezpečné úkryty opouštějí a vydávají se kroužit celé hodiny kolem světel.

Na negativní dopad pouličního světla na živé organismy upozorňují desítky studií. Lidé kvůli němu ztratili pohled na hvězdy, ale příroda přichází o mnoho víc. Nejdramatičtější efekty vidí vědci u hmyzu, který krouží kolem lamp tak dlouho, až spálí energii, již potřebuje k získávání potravy nebo k rozmnožování.

Jedna špatně umístěná lampa tak může připravit o život až tisíce kusů hmyzu, což znamená v důsledku negativní dopady na celý potravní řetězec. Teď vědci popsali další, doposud neznámý dopad umělého osvětlení v noci.

Tisíce stejnonožců, tedy pozemských korýšů, z nichž jsou nejznámější stínky, kolem lamp krouží v obrovských synchronizovaných kruzích. Biologové vedení profesorem Arielem Chipmanem z Hebrejské univerzity v Jeruzalémě to popsali v odborném časopise Ecology and Evolution.

Kruhové obrazce tvořené těly stínek v Izraeli
Zdroj: Ecology and Evolution

„Víření“ stínek si poprvé všiml amatérský přírodovědec v údolí Jezreel, když v noci chodil po Golanských výšinách. Normálně se tam stínky druhu Armadillo sordidus (české jméno nemají) chovají podobně jako v tuzemsku – ukrývají se pod kameny nebo ve vlhkých zbytcích vegetace. Jenže tentokrát bylo jejich chování úplně jiné než to běžné, když stínky v širokých kruzích vířily kolem tyčí, na nichž jsou umístěna světla.

Biology toto vyprávění zaujalo a připadalo jim věrohodné, takže se rozhodli vydat se do této oblasti, aby tam otestovali, co vlastně stínky ovlivňuje.

Vyloučení různých možností

Normálnímu pozorovateli by stačilo k vytvoření závěru jen pouhé pozorování až pěti tisíců stínek, jak krouží kolem světelného zdroje: předpokládal by, že tady je příčina. Vědci ale musí postupovat jinak. Nejprve, aby k takovému závěru mohli dospět, musí vyloučit všechny ostatní možnosti. A přesně to izraelští biologové udělali.

Otestovali celou řadu faktorů, které by teoreticky mohly výše popsané kroužení stínek vysvětlit. Jedním z nich byl magnetismus – Golanské výšiny totiž mají unikátní magnetické vlastnosti, jež by mohly způsobit pohyb stejnonožců. Jenže ať badatelé použili jakkoliv silné nebo směrované magnety, na stínky to nemělo sebemenší dopad. Stejně dopadly i experimenty s ultrafialovým světlem, které drtivá většina korýšů zkrátka ignorovala.

Stínka druhu Armadillo sordidus
Zdroj: Ecology and Evolution

Jedinou věcí, která vyvolávala masový krouživý pohyb stínek, bylo bílé světlo, tedy právě takové, jaké se využívá v lampách. Výzkumníci současně popsali, že klíčem je geometrie tohoto světla. Svislý světelný paprsek vytváří na zemi kruhovou „hranici“ osvětlení. Stínky přitahované světlem začnou kráčet podél okraje tohoto světelného kruhu. Jakmile hustota korýší populace dosáhne určité prahové hodnoty, jednotlivé pohyby se promění v kolektivní vír, jenž se udržuje sám v pohybu.

„Zatímco kolektivní pohyb je v živočišné říši běžný, vidět ho v této formě u stejnonožců bylo zcela nečekané. Zdá se, že geometrie našeho moderního světa – konkrétně kruhové světelné kruhy vytvářené pouličními lampami – interaguje s přirozenými instinkty těchto tvorů a vytváří fascinující, ale potenciálně škodlivý jev,“ uvedli experti.

Fascinující a smrtící

Vědci připouštějí, že pro ně bylo nesmírně zajímavé pozorovat kroužení stínek, ale současně upozorňují na možné dopady. Tím hlavním je, že světlem „zhypnotizovaní“ tvorové přicházejí o energii a její zásoby, které by běžně využili jinak.

Kruhový pohyb stínek
Zdroj: Ecology and Evolution

A současně je taková koncentrace stínek doslova pozvánkou pro predátory – biologové už pozorovali, jak ke kruhu pronikla stonožka, která se stínkami běžně živí. Toto chování korýšů je zřejmě velmi nové, reaguje na nová svítidla v místě, kde se s nimi tento druh nemohl doposud setkat, takže se ještě predátoři nenaučili situace využívat. Vzhledem ke schopnosti zvířat adaptovat se na nové příležitosti lovu ale změna dle vědců nebude dlouho trvat.

Autoři práce dodávají, že jejich výzkum ukazuje, jak i malé změny v prostředí, jako je instalace pouličního osvětlení, mohou zásadně změnit prastaré vzorce chování těch nejmenších obyvatel planety.

Policie po derby vyšetřuje i napadení v sektoru hostí či poničení sedaček

EU uvalí nové sankce na násilné židovské osadníky

O novém náčelníkovi generálního štábu by mohlo být jasno do pátku, řekl Babiš

Landovský se stal zmocněncem pro plnění závazků vůči NATO

Některé voliče frustruju, ale neuvrhnu zemi v chaos, odmítl Starmer rezignaci

Francie hlásí první potvrzený případ hantaviru u pasažérky z výletní lodi

Východní část Česka zasáhnou odpoledne a v noci silné bouře, varuje ČHMÚ

Maloobchodní tržby v březnu zrychlily meziroční růst na 4,9 procenta

Není hantavirus jako hantavirus. Některé druhy jsou i v tuzemsku

Obavy z hantaviru se šíří Evropou kvůli událostem na výletní lodi, kde se tento virus rozšířil a nejméně tři osoby připravil o život. Počet nakažených virem s vysokou smrtností od té doby dále roste. Tito vnitrobuněční parazité se vyskytují i v Česku, jen nejsou ani zdaleka tak nebezpeční jako jejich příbuzní z výletního plavidla.
před 3 hhodinami

Většina opalovacích krémů škodí korálům. Věda radí, co s tím

Pokaždé, když si jdete zaplavat, zůstane po vás v moři trocha ochranného krému proti slunci. Během rekreačních vodních aktivit se spláchne odhadem čtvrtina naneseného opalovacího krému, kterého se jen v oblastech korálových útesů uvolní zhruba pět tisíc tun ročně. Vyplývá to ze studie zveřejněné v časopise Environmental Health Perspectives, píše agentura AP.
před 6 hhodinami

Sněhová kalamita v květnu. Před sedmdesáti lety napadly desítky centimetrů sněhu

Letošní květen zatím přináší převážně teplotně nadprůměrné dny a sníh roztál během uplynulého týdne už i v Krkonoších. To před 73 lety byla situace dramaticky odlišná – ledoví muži tehdy sice dorazili o pár dnů dříve, ale s o to větší intenzitou, a dokonce s sebou přinesli i sněhovou kalamitu. Šlo o mimořádně silné ochlazení s mrazy, sněžením i v nížinách a rozsáhlými škodami na vegetaci a zemědělství.
9. 5. 2026

Strach z krásy, strach ze vztahu. Vědci popsali roli femme fatale v mýtech

Jednou z nejčastějších překážek, jimž mužský hrdina čelí na své cestě ke smysluplnému konci svého příběhu, není drak ani jiná lítá bestie. Je to krásná žena označovaná jako femme fatale. Právě tento archetyp teď vědci prozkoumali.
9. 5. 2026

VideoGynekologické operace i bez řezů do břicha. Lékaři rozšiřují šetrnější postupy

Lékaři rozšiřují možnosti miniinvazivních gynekologických zákroků, při nichž lze i velké operace provádět bez řezů do břišní stěny a pod kontrolou kamery. Šetrnější postupy mají snižovat riziko komplikací, infekcí nebo vzniku kýly a mohou pomoci například pacientkám po opakovaných břišních zákrocích. Odstranění dělohy ročně v Česku podstoupí téměř dvacet tisíc žen.
8. 5. 2026

David Attenborough slaví sté narozeniny. Změnil pohled lidí na svět

Britský přírodovědec, spisovatel a filmař sir David Attenborough patří k nejznámějším popularizátorům vědy. Jeho přírodovědná díla jako Modrá planeta či Život na Zemi, která už od poloviny padesátých let připravoval hlavně pro BBC, lákaly k obrazovkám miliony diváků po celém světě. Dokázal poutavě vyprávět jak o existujících zvířatech, tak o dávno vyhynulých dinosaurech a své pořady přetvářel i v úspěšné knihy. V pátek 8. května slaví sté narozeniny.
8. 5. 2026

České přehrady se rychle oteplují. Dopady se už projevují

Povrchová voda v českých nádržích se za posledních třicet let výrazně oteplila, oznámili vědci z Biologického centra Akademie věd. Ohřívá se tempem v průměru o více než půl stupně Celsia za desetiletí. Největší teplotní skok je v případě jednotlivých měsíců patrný v dubnu, kdy je to dokonce o jeden stupeň. Dlouhodobá studie hydrobiologů potvrzuje silnou vazbu mezi teplotou vody a lidmi způsobeným oteplováním klimatu. Upozorňuje také na možné dopady na kvalitu vody i hospodaření v nádržích.
7. 5. 2026
