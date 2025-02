Tatra 815 po čtyřech dekádách končí. Sloužila v armádě, hasičům i závodníkům

Tatra 815 se stala jedním z nejvariabilnějších nákladních automobilů. Díky konstrukci se dala využít pro množství rolí, oblíbili si ji tak v desítkách zemích světa. Svým konceptem univerzálního vozu navázala na předchozí úspěšnou Tatru 148, které se vyrobilo 100 tisíc kusů. Ta byla v základu civilním vozem a vyráběla se od počátku 70. let, ale vycházela ještě ze staršího modelu 138 z konce 50. let. Zkušenosti z jejich výroby a provozu se projevily právě na Modelu 815, který ale nahradil nejen civilní vozidla, ale také vojenskou Tatru 813.

Propagovat kopřivnickou automobilku ve světě měla koncem 80. let expedice Tatra kolem světa se speciálně upravenou desetimetrovou Tatrou 815 GTC (Grand Tourist Caravan) s pohonem všech kol, která v roce 1987 vyjela z pražského Staroměstského náměstí. Z cesty vznikly dva celovečerní filmy, které se ale tehdy nepromítaly a které až po letech objevil a představil divákům Český rozhlas. Ani plánovaný televizní seriál se neuskutečnil, protože do Prahy se výprava vrátila až v květnu 1990 po pádu komunistického režimu, kdy společnost zajímala už úplně jiná témata.

T 815 po sametu

Do konce 80. let se vyrobilo přes 95 tisíc kusů T 815, počátkem 90. let vůz prošel modernizací i s ohledem na plnění evropských emisních norem a provedení 815-2 později dostalo například i brzdový systém ABS. Další modernizované provedení řady 815 neslo označení TERRN°1 a poslední evolucí řady je v roce 2018 představená Tatra Terra. Se změnou politických a společenských poměrů v roce 1989 se ale orientace na jedinou modelovou řadu stala výraznou přítěží rozvoje obchodu, takže výrobce začal investovat i do jiných typů vozů.