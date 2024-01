Suchý leden funguje, potvrzuje studie

před 59 m minutami | Zdroj: New England Journal of Medicine , Nature Communications , WHO

Už jedenáct let se po světě drží tradice, které se říká „suchý leden“. V České republice je populárnější „suchý únor“, což vzniklo tak, že se naše země k původně britské tradici připojila o měsíc později. Obě akce prosazují stejný cíl: omezit na měsíc konzumaci alkoholu.

Má to ale smysl větší než symbolický? Podle nové studie, která vyšla v odborném časopisu New England Journal of Medicine, ano. Jejími autory jsou vědci ze Světové zdravotnické organizace (WHO), kteří tvrdí, že omezení nebo vyloučení konzumace alkoholu může snížit riziko rakoviny některých orgánů.

Metastudie shrnuje veškeré známé poznatky v tomto oboru. Její autoři našli několik desítek kvalitních studií a shrnuli je do jedné metodologie, což jim umožnilo získat velmi dobrý přehled. V datech hledali možnou souvislost mezi omezením pití alkoholu a pozdějším snížením výskytu různých typů rakoviny.