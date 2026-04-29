Štíři mají klepeta vyztužená železem. Jako by je vyrobil špičkový kovář, říká studie


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24, Journal of the Royal Society Interface

Organismy na Zemi umí využívat zdroje ze svého okolí, včetně prvků, jako je železo, mangan nebo zinek. Konkrétně štíři si z nich staví své zbraně. Vědci teď poprvé detailně popsali, jak to tito tvorové dělají.

Přes 300 milionů let bez větších změn. Už to je důkaz, že na štírech si dala evoluce záležet. Žili na Zemi dávno před dinosaury, sledovali jejich vzestup i pád. Kolem nich vymíraly tisíce druhů, měnila se podoba planety, probíhaly klimatické změny, transformovaly se samotné kontinenty. A štíři to sledovali bez většího zájmu, obrnění svým „dokonalým“ designem. Co z nich ale vlastně dělá už stovky milionů let tyto evoluční vítěze?

Vědci se pokusili odpovědět na malou část této hádanky, když prozkoumali zbraně, jimiž je vybavených osmnáct druhů těchto pavoukovců. Používají svá klepeta i žihadla k obraně před predátory, ale také při útoku na kořist. A některé druhy mají tyto zbraně doslova vyztužené kovem – biologové teď prozkoumali, jak a kde mají různé druhy v klepetech a žihadlech kovy koncentrované. Využili na to elektronovou mikroskopii a rentgen.

Štíři získávají kovy z potravy, jejich kořist je má z životního prostředí. Tyto látky metabolizují a dokáží je využívat – vlastně stejně jako lidé potřebují železo pro tvorbu hemoglobinu. Štíři ale kovy koncentrují hlavně na několika místech těla.

Odborníci zjistili, že v žihadle je zinek koncentrovaný na samé špičce této jehlicovité struktury. Těsně pod tímto bodem se ale dominantním kovem stává mangan, což vytváří ostrou a vizuálně zřetelnou hranici mezi těmito dvěma vrstvami. Podobně specifický vzorec se objevil i v klepetech. V pohyblivém vnějším segmentu, známém jako tarsus, výzkumníci zjistili buď samotný zinek, nebo kombinaci zinku a železa. Je pozoruhodné, že tyto kovy se objevovaly pouze podél řezné hrany klepeta, čímž posilovaly části, které při lovu kořisti snášejí největší namáhání.

Vypadá to, jako by evoluce ukula štíří zbraně stejně dobře jako kovář vyrábí špičkový meč – vlastnosti materiálů jsou pro různou část zbraně odlišné.

Síla železa

Vědci očekávali, že druhy s mohutnějšími drtícími klepety v nich budou mít vyšší množství železa. Místo toho však zjistili pravý opak. Železo se častěji vyskytovalo u druhů s delšími, štíhlými klepety – tedy u struktur, které se obvykle spojují s menší drtící silou, ale s větší závislostí na bodání.

„To naznačuje, že železo má kromě tvrdosti i další funkci a možná hraje větší roli v odolnosti,“ popisují autoři studie. „Dlouhá klepeta musí uchopit kořist a zabránit jí v útěku, než do ní vstříknou jed. Jedná se o zajímavý objev, protože naznačuje evoluční souvislost mezi tím, jak se zbraň používá, a specifickými vlastnostmi kovu, který ji zpevňuje.“

Výzkum byl podle autorů zásadní v tom, že pomohl popsat, jak štíři pracují s tak těžko získatelnými a využitelnými přírodními zdroji, jako jsou kovy, jak je využívají a zejména jak efektivně s těmito vzácnými zdroji nakládají. Vědci by v budoucnu rádi pomocí stejné metodologie zkoumali i další druhy, které mají podobné „bodné zbraně“, jako jsou žihadla škorpionů – například bodavý hmyz.

Odkaz na studii
Xixao

Výběr redakce

Člun s keporkakem zvaným Timmy dorazil do Dánska

Člun s keporkakem zvaným Timmy dorazil do Dánska

14:29Aktualizovánopřed 43 mminutami
Česko má zájem o surovou ropu z Kazachstánu, řekl Babiš

11:43Aktualizovánopřed 58 mminutami
Komise žaluje Česko a Maďarsko kvůli evropskému zatýkacímu rozkazu

12:54Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Ukrajina oznámila, že drony zasáhla sankcionovaný tanker

12:20Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Soud opět poslal Cimického za sexuální útoky a vydírání na pět let do vězení

11:55Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Meta dostatečně nechrání děti na sítích, předběžně shledala Evropská komise

09:17Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Evropský parlament schválil svou pozici k úpravě systému ETS 2

před 1 hhodinou
Česko musí zlepšit prevenci korupce u poslanců a soudců, uvádí skupina Rady Evropy

10:35Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Aktuálně z rubriky Věda

Štíři mají klepeta vyztužená železem. Jako by je vyrobil špičkový kovář, říká studie

Organismy na Zemi umí využívat zdroje ze svého okolí, včetně prvků, jako je železo, mangan nebo zinek. Konkrétně štíři si z nich staví své zbraně. Vědci teď poprvé detailně popsali, jak to tito tvorové dělají.
před 1 hhodinou

V Evropě přibylo rostlin, které upřednostňují dusíkatou půdu. Reagují tak na člověka

Během posledního půlstoletí v Evropě výrazně přibylo rostlinných druhů, které mají rády půdu bohatou na živiny s vysokým obsahem dusíku. Mírně přibylo i druhů tolerujících stín. Vyplývá to z výsledků dosud nejrozsáhlejšího vegetačního výzkumu v Evropě, který provedl tým vědců ze Zemědělské univerzity v Praze (ČZU) pod vedením botanika Gabriela Midola. Rostliny jako kopřiva, ostružiník nebo svízel se tak objevují v krajině stále víc.
před 4 hhodinami

Evropa se otepluje nejrychleji z kontinentů

Evropa je podle nové zprávy o klimatu nejrychleji se oteplujícím kontinentem na Zemi. Dopady se projevují ve vlnách veder, nedostatku vody v řekách, častějších požárech, ale také v mizení ledovců. Dohromady to podle vědců ohrožuje evropskou biodiverzitu.
před 11 hhodinami

Nákladní člun se s keporkakem zvaným Timmy vydal do Severního moře

Tým dobrovolníků na severu Německa se v úterý pustil do dalšího pokusu o záchranu velryby, která zde v březnu uvázla na mělčině. Podařilo se ji dostat na speciální nákladní člun, který se následně vydal na cestu z Baltského do Severního moře. Pokusy o záchranu keporkaka zvaného Timmy poutají velkou pozornost médií a veřejnosti v Německu i v zahraničí.
včeraAktualizovánopřed 18 hhodinami

Spor o léky na Alzheimerovu nemoc. Studie tvrdí, že nejsou účinné, část vědců nesouhlasí

Evropské úřady na konci loňského roku registrovaly první dva léky proti Alzheimerově chorobě. Jestli je budou členské státy proplácet z veřejného zdravotního pojištění, je na každé zemi. Právě ve fázi tohoto schvalování vyšla významná studie, která léky z této skupiny označila za nedostatečně efektivní.
včera v 14:47

Čeští vědci chtějí odstraňovat léky z vody s pomocí světla. Popsali, jak na to

Tým vědců z Ostravy a Olomouce úspěšně otestoval uhlíkový materiál, který za pomoci světla rozkládá zbytky léčiv ve vodě a snižuje tak jejich rizika pro vodní organismy. Výzkum tak naznačil, jak by se v budoucnosti daly šetrnějším způsobem čistit odpadní vody v tuzemsku.
včera v 11:30

Zemřel za úsvitu druhého dne, chránil se hmoždířem. Vědci popsali smrt v Pompejích

Archeologové objevili v Pompejích při nedávných vykopávkách pozůstatky dvou mužů, kteří zemřeli při erupci Vesuvu v roce 79 našeho letopočtu. Podle vědců se pokusili uprchnout směrem k pobřeží a před padajícím sopečným materiálem se chránili improvizovaně předměty, které měli po ruce.
včera v 10:28

Data: Proti chřipce nejsou očkované tři čtvrtiny lékařů a drtivá většina sester

Evropská unie doporučuje, aby bylo očkovaných nejméně 75 procent pracovníků ve zdravotnictví. Aktuální údaje z Česka ale ukazují, že tohoto čísla v případě vakcíny proti chřipce nedosahuje ani jediná skupina zdravotníků a proočkovanost je mezi nimi výrazně nižší.
27. 4. 2026
Načítání...