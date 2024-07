Silná exploze uzavřela část Yellowstonu. Erupce supervulkánu nehrozí

Obavy jsou způsobené tím, že celý Yellowstonský národní park je kaldera, což je vlastně propadlá sopka. Vzniká, když vulkán není delší dobu aktivní. Supervulkán v Yellowstonu je nejmohutnější z hlediska toho, kolik je schopen vyprodukovat materiálu během jedné erupce.

Hodnotí se to indexem vulkanické aktivity, škála je osmibodová. Yellowstone je osmička. Odborníci řeší, kdy dojde k další velké erupci, což se velmi těžko předvídá. Většina z nich se přiklání k tomu, že by to mohlo být až za relativně dlouhé období: K velkým hydrotermálním explozím dochází v průměru každých 700 let, uvádí Americká geologická služba.

„Velké hydrotermální exploze jsou sice v lidském časovém měřítku vzácnými událostmi, potenciál dalších budoucích událostí tohoto druhu v Yellowstonském národním parku ale není zanedbatelný. Na základě výskytu velkých hydrotermálních explozí za posledních šestnáct tisíc let lze každých několik set let očekávat explozi dostatečně velkou na to, aby vytvořila kráter o šířce sta metrů,“ dodala Americká geologická služba.