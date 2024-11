Sám doma a Počátek aktivují zcela odlišné oblasti mozku, ukázaly skeny

Využili na to funkční magnetickou rezonanci neboli fMRI, která umí sledovat, jak se aktivují různé oblasti mozku. Pokusným osobám pouštěli ukázky z různých filmů a sledovali na přístroji, co se bude dít uvnitř člověka. Až doposud se aktivita mozku sledovala z technických důvodů hlavně v klidovém stavu – to ale o duševních pochodech řekne asi tolik, jako by chtěl někdo hodnotit charakterové vlastnosti člověka, kterého viděl jen ve spánku.