Rebelská galaxie nedává astronomům smysl. Je uspořádanější, než by měla být

Astronomové popsali velmi vzdálenou diskovou galaxii, která má vlastnosti nečekaně podobné „naší“ Mléčné dráze. Podle vědců je to neočekávané a výsledky měření by mohly změnit chápání toho, jak vlastně galaxie vznikají.

Galaxie REBELS-25 je velmi stará, má přes 13 miliard let. Na první pohled je pro oko cvičeného astronoma zcela jiná než ostatní podobně staré galaxie. Ty bývají většinou značně chaotické a tvoří roztrhané cáry hmoty, ale rebelská galaxie je oproti nim výrazně uspořádaná. Vzhledem ke svému stáří by ale teoreticky měla být mnohem víc opotřebovaná.

Takové staré galaxie, jež vznikaly v době, kdy byl vesmír ještě mlád, jsou značně odolné vůči změnám: spojování se s jinými galaxiemi nebo vznik hladších struktur uvnitř nich trvá nesmírně dlouho. Světlo dopadající na Zemi z galaxie REBELS-25 tedy pochází z doby pouhých 700 milionů let po vzniku vesmíru. A to je překvapivě krátká doba na to, aby se vesmír v této galaxii stal tak uspořádaným, jak vypadá, uvedli vědci.

Nerušený pohled na hvězdy

Tento výzkum by nemohl vzniknout nebýt dalekohledu ALMA (Atacama Large Millimeter / submillimeter Array), který funguje na severu Chile. Stojí v suché krajině ve vysoké nadmořské výšce, kde je zcela čistá obloha, a teleskop tak může přinášet zcela čisté snímky jen minimálně rušené atmosférou.

První pozorování REBELS-25 přesto vzhledem k její obrovské vzdálenosti nejsou dokonalá. Astronomové by chtěli namířit ke galaxii objektiv dalekohledu znovu a tentokrát se zaměřit na její drobnější detaily, jako by mohla být například typická spirální ramena. Pokud by je přístroje našly, jednalo by se o vůbec nejvzdálenější galaxii s takovými strukturami.