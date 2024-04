Přírodovědci vyfotili mládě vymírajícího nosorožce, je nadějí pro celý druh

Úřady se domnívají, že uvnitř rezervace o rozloze přibližně 120 tisíc hektarů, kterou tvoří bujný deštný prales a sladkovodní toky, žije 82 vzácných nosorožců. Ještě před několika lety jich v parku žilo šedesát. Problém je, že se tím podle expertů naplnila kapacita tohoto místa a mělo by se začít hledat nějaké další, kam by ohrožené tlustokožce mohli přemístit. Udržovat celou populaci na jednom místě není podle vědců rozumné i kvůli možným katastrofám – kdyby se v regionu něco stalo, byla by ohrožená celá populace druhu naráz.

Neléčivý roh

V relativně nedávné minulosti byl tento menší druh nosorožce rozšířený od severu Indie přes jižní Čínu až na Sumatru a Jávu. Postupně byl ale loven a zabíjen, hlavně kvůli svému rohu. Ten byl důležitou přísadou pro přípravky přírodní medicíny, přičemž měl léčit mimo jiné srdeční choroby či problémy s potencí.