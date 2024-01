Před šedesáti lety vyšla v USA zpráva, která změnila svět. Jako první popsala, že kouření způsobuje rakovinu

před 46 m minutami | Zdroj: ČTK , Reuters , Govinfo , American Journal of Public Health , Am J Public Health

Luther Terry si pro zveřejnění studie vybral sobotu, aby minimalizoval dopad na burzu, a naopak maximalizoval pokrytí v nedělních novinách. Zpráva podle něj „zasáhla zemi jako bomba.“ Dostala se na titulní strany většiny tisku, poprask vyvolala i v rozhlasových a televizních stanicích nejen ve Spojených státech, ale i v zahraničí.

Terry byl v té době šéfem amerického federálního úřadu pro veřejné zdraví. Ve vydané zprávě netvrdil jen to, že kouření má jasný vliv na rozvoj rakoviny plic, ale také to, že kouření cigaret je zodpovědné za sedmdesátiprocentní nárůst úmrtnosti kuřáků oproti nekuřákům. Zpráva také odhadovala, že průměrní kuřáci mají devíti- až desetinásobné riziko vzniku rakoviny plic ve srovnání s nekuřáky, silní kuřáci pak nejméně dvacetinásobné.

Navíc dokument konstatoval, že existuje příčinná souvislost mezi kouřením, rozedmou plic a srdečními chorobami a že cigaretový kouř je hlavní příčinou chronické bronchitidy.

Dlouhá cesta za poznáním

Lékaři a vědci v USA se dopady kouření na lidské zdraví začali vážněji zabývat od 30. let minulého století. Rozsáhlými výzkumy potvrdili vztah kouření s rakovinou plic i dalšími závažnými onemocněními, jako jsou bronchitida, rozedma plic nebo ischemická choroba srdeční. Z těchto průzkumů také podle CDC překvapivě vyplynulo, že hlavní příčinou nárůstu rakoviny plic ve dvacátém století bylo kouření, a nikoli znečištění ovzduší, kontaminace azbestem nebo radioaktivní materiály, jak se do té doby předpokládalo.

V roce 1961 se tak řada odborných institucí obrátila na prezidenta Johna Fitzgeralda Kennedyho s dopisem, v němž vyzvaly k vytvoření národní komise pro kouření, jejímž úkolem by bylo „hledat takové řešení tohoto zdravotního problému, které by co nejméně zasahovalo do svobody průmyslu nebo štěstí jednotlivců“.