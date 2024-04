Portugalští vědci náhodou vytvořili šestinohé myši bez pohlavních orgánů

Tým portugalských bioinženýrů přišel na způsob, jak pomocí genetického inženýrství přidat myším další končetiny anebo je zbavit pohlavních orgánů. Tento výzkum by v budoucnu mohl pomoci nejen v hlubším pochopení genetických zákonitostí. Jednou by se daly poznatky využít i v lidské medicíně, například při léčení genetických poruch.

Zaměřili se na takzvané receptorové proteiny, které se vyvíjejí na základě signálních drah Tgfbr1. Nejrůznějším způsobem je zapínali a vypínali, aby zjistili, jak se myší embryo bude dál vyvíjet. V jednom případě po deaktivaci genu nechali myší embryo vyvíjet se dál asi do poloviny doby březosti. Ukázalo se, že má šest nohou a žádné vnější pohlavní orgány – a že nohy navíc rostou z místa, kde by měly růst právě pohlavní orgány. Když postup zopakovali, výsledek byl stejný – šest nohou u samců i samic, přičemž u samců nevznikl penis a u samice se zase nevyvinul klitoris.

Vědci tohle sice nečekali, ale zaujalo je to natolik, že velmi pružně změnili směr svého výzkumu a rozhodli se zaměřit jen na tuto změnu a zároveň snahu ji co nejlépe pochopit. Při bližším zkoumání odhalili, že proteiny Tgfbr1 se přímo podílejí na řízení vývoje určitých základních struktur, z nichž se posléze stávají končetiny nebo genitálie. Mění totiž způsob, jakým se DNA skládá v buňkách, které tyto struktury vytvářejí.

V této fázi výzkumu jde „jenom“ o pouhé poznání bez snahy o konkrétní aplikaci. Ale otevírá to celou novou kapitolu, ze které by se vědci mohli dozvědět spoustu užitečných informací o tom, jak se vyvíjejí těla savců, proč se přitom občas objevují vývojové vady, ale také, jak by se jim dalo třeba předcházet. Další výzkum signálních drah Tgfbr1 a jejich role by podle autorů studie, která vyšla v odborném časopise Nature Communications, mohl také odhalit jejich předpokládanou roli ve způsobu, jakým se vyvíjí imunitní systém, a možná i v tom, jestli se nepodílí na metastázování rakovinových buněk.