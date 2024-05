Ozdoba stará jedenáct tisíc let. Nejstarší piercing se našel v Turecku

Lidé si zřejmě zdobili svá těla pomocí různých vylepšení odpradávna. Ale důkazy o tom se jen těžko hledají – teď se to podařilo archeologům, kteří popsali nejstarší doložený piercing v dějinách. Našel se ve starověké turecké lokalitě.

Jedenáct tisíc let. Před takovou dobou nosili lidé žijící na Boncuklu Tarla na jihovýchodě dnešního Turecka ve svých tělech ozdoby, které by se nyní označily jako piercing. Nepřímých důkazů o tomto využití mají vědci rovnou víc.

A navíc to nebylo výjimečné – archeologům se podařilo najít víc než sto takových artefaktů. Hlavním důkazem je kromě tvaru, jenž by takovému využití vyhovoval, zejména to, že se našly vedle pohřbených těl – konkrétně kolem uší a brad lidských ostatků. Byly tedy pravděpodobně používané k propichování uší a dolního rtu jako takzvaná labreta.

Dalším důkazem je výsledek analýzy koster. Ukázalo se totiž, že u pradávných obyvatel Boncuklu Tarla se vyskytovala velmi podobná poškození dolních řezáků jako u lidí 21. století, kteří nosí labrety v dolním rtu.

Doba, z níž pocházejí lidské zvyky

Význam tohoto nálezu spočívá v tom, že právě v době, z níž pochází, vznikaly základy moderní lidské civilizace a kultury. A díky tomu je každý takový objev cestou ke stvoření daného kulturního fenoménu, jakým je právě třeba piercing.