Nově popsaný pavouk předstírá, že je zombie ovládnutá parazitickou houbou

Přírodovědci náhodou narazili v Jižní Americe na pozoruhodnou adaptaci jednoho druhu tamního pavouka. Ten předstírá nakažení smrtící parazitickou houbou, aby působil jako mrtvý.
Cordyceps je asi nejznámější parazitická houba na světě. Znají ji nejen přírodovědci a ekologové, ale také veřejnost – v oblíbené videoherní a televizní sérii Last of Us právě tato zmutovaná houba zničila lidstvo. Ve skutečnosti takový potenciál nemá. Dokáže ale ovládnout chování drobného hmyzu a dalších zvířat, která pak mění v „zombie“.
Zvíře infikované houbou se chová tak, aby jeho chování co nejvíc vyhovovalo jejím záměrům. Snaží se dostat na místo, kde by v klidu zemřelo a spory z houby se z něj co nejsnadněji dostaly k dalším tvorům, které by organismus infikoval. Jihoamerické pralesy jsou na některých místech plné takto zombifikovaných bezobratlých neschopných pohybu, paralyzovaných invazivní houbou a čekajících na smrt.
A na jednoho z nich narazil při svém výzkumu přírodovědec Alexander Bentley. Typická masa chitinu, dlouhých končetin a houbovité masy s jejími typickými výčnělky připomínajícími tykadla se ale najednou pohnula. Pro biologa to byl hororový zážitek, ale šok vystřídala zvídavost, rozhodl se tvora prozkoumat, protože něco takového odporuje znalostem o parazitických houbách.
Dokonalá adaptace
Objev byl ještě větším překvapením, než se zdálo zpočátku. Ukázalo se totiž, že jde o objev úplně nového a neznámého organismu. Tvor nebyl vůbec porostlý houbou, jen to předstíral. Dostal jména Taczanowskia waska.
Podle přírodovědců, kteří ho studovali a popsali, jde o fascinující ukázku adaptace. Pavouk předstírá svými tvary těla, že je nakažený parazitickou houbou. Během evoluce se vyvinul tak, aby předstíral, že je umírající neškodný organismus, čímž uniká pozornosti potenciálních predátorů, ale i kořisti. Tyto mimikry ho ale neochrání před samotnou parazitickou houbou, kterou se může nakazit stejně jako desítky dalších bezobratlých živočichů.
Jak přesně adaptace probíhala a jak dlouho trvala, to zatím vědci nevědí, ale v dalším výzkumu se to pokusí zjistit.