Nová laboratoř u Prahy bude vyrábět léčivé aktinium-225. Pomáhá proti rakovině

Premiér Petr Fiala (ODS), který si v úterý laboratoř prohlédl, označil její vznik za příklad dobré praxe. Podotkl, že rakovina je obrovský problém pro společnost a jakýkoliv krok k její cílenější léčbě je potřeba podporovat. „Pokud se povede, co si od toho slibujete, tak to přináší naději na vyléčení tisícům pacientů, kteří bojují s rakovinou, a vlastně i těm, jejichž léčba je v současné době obtížná, ne-li skoro nemožná,“ prohlásil premiér.

V laboratoři má pracovat čtyři až pět odborníků. K dispozici budou mít boxy obložené 40 tunami olova, bezpečnost práce operátorů je kvůli uvolňování radonu nezbytná. „Celý princip je v tom, že se na cyklotronu ozařuje radium 226, které se přemění na aktinium-225 a my ho odseparujeme, finálně zabalíme a pošleme dál. Výstupní radiochemikálie se posílá kolegům do Německa, oni z toho budou dělat farmakum nebo prodávat zákazníkům radionuklid,“ popsal proces Ráliš.

Léky pro praxi

Podle vedoucího oddělení radiofarmak Ondřeje Lebedy je cílem dosáhnout přípravy tohoto radionuklidu v měřítku, které už je zajímavé z hlediska klinické praxe. „Pro nás je ten výzkum nesmírně zajímavý, protože patříme mezi několik málo míst na světě, která se věnují této problematice. Je to technologie rozhodně unikátní, je to technologická výzva a v následujícím půlroce se budeme věnovat tomu, abychom to, co jsme navrhli, otestovali,“ dodal Lebeda.