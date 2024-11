Neutrinová mlha by vědcům mohla zastínit temnou hmotu

Jako by hledání temné hmoty nebylo už tak dost obtížné, fyzikové možná objevili další překážku známou jako „neutrinová mlha“. Tento proud částic ze Slunce proudící přes Zemi by podle nové studie mohl ukrývat před astronomy toužebně vyhlížené důkazy o existenci temné hmoty.

Klasická hmota, z níž je tvořené vše, co lidstvo pozoruje, tvoří necelých pět procent vesmíru. Temná hmota by podle fyziků měla tvořit asi čtvrtinu všeho v kosmu. Jenže se nedá nijak přímo odhalit; věda vidí jen to, jak gravitačně ovlivňuje jiné objekty.