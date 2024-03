Největší evropský hmyz se šíří na jihu kontinentu. Predátora, který zabíjí i želvy, poprvé pozorovali i na Kypru

Vodní hmyz většinou uniká lidské pozornosti. To se ale mohutnatce stát nemůže. Je tak velká, že si jí každý snadno všimne. Právě díky pozorováním obyčejných lidí se vědcům podařilo popsat první případy, kdy se tvor usadil na ostrově Kypr.

Ploštice mohutnatka měří až dvanáct centimetrů na délku a vyznačuje se ostrými drápy na předních končetinách a mohutným sosákem. Tento bezobratlý obr žijící ve sladké vodě je natolik silný, že se živí rybami, obojživelníky, menšími ptáky a dokonce i želvami. Až doposud se predátor vyskytoval jen na nejjižnějších místech Evropy, ale díky klimatickým změnám se teď šíří do míst, kde ho doposud neznali.

Vědci teď popsali, jak mohutnatka Lethocerus patruelis (české jméno nemá) dokázala provést úspěšnou invazi na Kypr – místo, o němž si vědci mysleli, že je před nimi zatím bezpečné.

Kypr leží nejblíž Turecku, dělí je pouhých 64 kilometrů. Právě odtamtud se zřejmě obří ploštice na ostrov dostaly, byly totiž pozorované na jeho nejvýchodnějším cípu. Vědci je tam zaznamenali poprvé v létě roku 2020.

Invazní druh druh obývá rybníky a pomalu tekoucí sladké vody Turecka, Izraele a pak dál na východ, až po Indii. Stále častěji se ale objevuje také v kontinentální Evropě, v posledních letech proniká například i na Balkán. Důležité je to především proto, že je velmi schopný lovec, který úspěšně zabíjí značně velkou kořist, a pokud by se rozšířil, mohl by narušit ekologické vazby.