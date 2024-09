Neandertálce možná vyhubila sociální izolace

Změna klimatu, epidemie? Příčiny vymírání neandertálců zůstávají stále záhadou. Studie jedné této pravěké formy člověka z údolí Rhony, jehož rod tam žil na 50 tisíc let bez křížení s jinými skupinami, otevírá novou cestu, cestu genetické izolace, píše agentura AFP.

Neandertálci obývali Eurasii přibližně do doby kolem čtyřiceti tisíc let před naším letopočtem a žili po boku předků moderního člověka Homo sapiens. Pak ale zmizeli.

„Je to poslední chvíle, kdy na Zemi žilo několik druhů lidí. Byl to hluboce záhadný moment, protože nechápeme, jak mohlo celé lidstvo, které existovalo od Španělska až po Sibiř, potom náhle vymřít,“ řekl agentuře AFP Ludovic Slimak, francouzský vědecký pracovník na univerzitě v Toulouse a spoluautor studie zveřejněné v časopise Cell Genomics.

Vzorek pojmenovaný Thorin, což je odkaz na trpaslíka z díla J. R. R. Tolkiena, byl nalezen v roce 2015 v jeskyni Mandrin, která byla domovem střídajících se populací neandertálců a Homo sapiens. Jde o vzácný nález: tehdy šlo dokonce o prvního neandertálce objeveného ve Francii od roku 1978. V celé Eurasii je jich jen asi čtyřicet.

Genetická tajemství

„Hned po objevu jsem poslal malý úlomek kosti, část stoličky, do Kodaně týmům, se kterými jsme pracovali na genetice. Deset let jsme se z toho snažili získat DNA, ať už zvířecí, nebo lidskou. Ale nikdy se nám to nepodařilo, protože jakmile kosti vytáhnete ze země, DNA velmi rychle mizí,“ popsal Slimak.

Když pak ale přišly výsledky, vědci byli ohromeni. Podle archeologických analýz „bylo toto tělo staré 40 tisíc až 45 tisíc let, ale pro genetiky bylo staré 105 tisíc let. Jeden z obou týmů se musel splést,“ pokračoval.