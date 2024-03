Námluvy termitů se nemění už desítky milionů let, ukázal nález pářící se dvojice v jantaru

Vědci nalezli v třetihorním baltském jantaru důkazy, že nejen vzhled hmyzu, ale ani jeho chování se příliš nemění celé desítky milionů let. Na výzkumu se podíleli významným způsobem i čeští experti.

Přibližně před čtyřiceti miliony let se termití pár druhu Electrotermes affinis zrovna věnoval námluvám. Vtom ale jedna noha samce uvázla v něčem lepkavém. A pak i druhá. Nakonec pryskyřice polapila oba tvorečky.

Když si ji koupil, mohli vědci začít se studiem. Využili metodu takzvané rentgenové mikrotomografie, která umí zobrazit živé organismy, aniž by vzorek poškodila. „Určení druhu nebylo vůbec snadné, protože před poznávacími znaky těl termitů byly bubliny,“ zmínil komplikace další z autorů Simon Hellemans.

Přesto se to nakonec podařilo a skenování odhalilo nejen to, že se jedná o druh Electrotermes affinis, ale také to, že v jantaru pohřbení termiti jsou samec a samice ležící u sebe, přičemž samice se ústní částí dotýká zadečku samce.

Termití páření připomíná tandemový běh

Tento výjev ze života termitů výzkumníci dobře znali. Mnohokrát ho totiž pozorovali u současných druhů, které při páření provádějí takzvaný tandemový běh. Označují se tak koordinované pohyby, kdy se při běhu jeden partner ústním ústrojím dotýká zadečku druhého, aby se při hledání budoucího hnízda udrželi pohromadě.