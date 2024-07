Modrá exoplaneta s příšerným počasím páchne po zkažených vejcích, zjistili vědci

Planeta HD 189733 b má pověst extrémního místa. Jde o žhavého plynného obra o něco většího než Jupiter. Má kobaltově modrou barvu, panují na ní spalující teploty a prší žhavé sklo. Jde o jednu z nejdůkladněji prozkoumaných exoplanet.

„Smradlavý puch by jistě přispěl k její už tak nechvalné pověsti. Není to planeta, kterou bychom my lidé chtěli navštívit, ale je to cenný cíl pro prohloubení našich znalostí v oblasti planetární vědy,“ řekl agentuře Reuters astrofyzik a hlavní autor studie publikované v časopise Nature Guangwei Fu z Univerzity Johnse Hopkinse.

„Kdyby váš nos mohl fungovat při teplotě tisíc stupňů Celsia... Atmosféra by páchla jako zkažená vejce,“ doplnil.